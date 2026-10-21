La actividad económica argentina creció 0,1% en agosto de 2026 respecto de julio y cayó 1,7% frente al mismo mes del año anterior, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC. El leve avance mensual quedó lejos de compensar la contracción de 2,8% registrada en julio, mientras que el indicador tendencia-ciclo permaneció sin cambios.

El resultado dejó un crecimiento acumulado de 1,2% en los primeros ocho meses del año. Esa comparación interanual venía perdiendo fuerza: hasta junio, la expansión acumulada era de 2,2%, y hasta julio se había reducido a 1,7%. En dos meses, la mejora acumulada se achicó un punto porcentual.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el incremento mensual de agosto. Sin embargo, la actividad quedó por debajo del nivel alcanzado al cierre del año pasado. El índice desestacionalizado pasó de 156 puntos en diciembre de 2025 a 149,9 en agosto de 2026, una disminución de 3,9%.

El deterioro también se reflejó en la cantidad de sectores con resultados negativos. Diez de las quince ramas relevadas registraron caídas interanuales. La industria manufacturera retrocedió 3,2% y el comercio mayorista y minorista bajó 3,5%. Entre ambos aportaron una incidencia negativa de 0,9 puntos porcentuales al indicador general.

Otras actividades mostraron aumentos. La minería creció 11,1% interanual; electricidad, gas y agua avanzó 4,3%, y hoteles y restaurantes mejoró 3,1%. Estos resultados marcaron diferencias entre sectores, aunque no alcanzaron para evitar la caída interanual del conjunto de la economía.

El dato de agosto se conoció después de que Caputo defendiera el desempeño económico en sus publicaciones. El 24 de septiembre, el ministro había destacado el crecimiento acumulado de 1,7% de los primeros siete meses y señalado que la tendencia-ciclo había alcanzado un máximo histórico. La caída mensual de julio, inicialmente informada en 2,9%, fue revisada luego a 2,8%.

En aquella explicación, Caputo atribuyó el retroceso a factores que consideró transitorios: menor disponibilidad de gas para la industria, lluvias y nevadas que afectaron a la construcción y la minería, y menos horas trabajadas durante el Mundial de fútbol. A principios de octubre sostuvo que la Argentina crecía a menor ritmo y anticipó una mejora para agosto y septiembre.

El resultado del tercer trimestre todavía depende de los datos pendientes. El PBI había caído 0,6% en el segundo trimestre; una nueva contracción entre julio y septiembre completaría dos trimestres consecutivos de baja, la definición habitual de recesión técnica. El avance de agosto, por sí solo, no permite confirmar ese escenario ni revertir la pérdida de actividad de julio.