La actividad económica argentina cayó 1,7% en agosto frente al mismo mes de 2025 y registró su mayor retroceso interanual en lo que va de 2026, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La comparación con julio mostró una mejora de apenas 0,1%, que no alcanzó para recuperar la caída del mes anterior.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) sumó así dos meses consecutivos de bajas interanuales. En julio había retrocedido 1,5% respecto de un año atrás. Ese mes también había registrado una contracción del 2,8% frente a junio en la medición desestacionalizada, que permite comparar meses sin el efecto de las variaciones propias de cada época del año.

Pese al deterioro de los últimos dos meses, el balance acumulado de 2026 siguió en terreno positivo. Entre enero y agosto, la actividad creció 1,2% respecto del mismo período de 2025. Sin embargo, ese avance fue menor al 1,7% que acumulaba hasta julio.

La baja de agosto alcanzó a diez de los quince sectores relevados por el organismo estadístico. La industria manufacturera y el comercio mayorista, minorista y reparaciones fueron las actividades con mayor incidencia negativa en el resultado general: retrocedieron 3,2% y 3,5% interanual, respectivamente. En conjunto, restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación del Emae.

Las caídas también se extendieron a la construcción, que disminuyó 2,5%, y al transporte y las comunicaciones, que bajaron 2,9%. La intermediación financiera registró un descenso del 3,8%, mientras que las actividades agropecuarias retrocedieron 1% frente a agosto del año anterior.

La pesca presentó la contracción más pronunciada entre los sectores, con una baja interanual del 15,7%. Aunque tuvo el mayor descenso porcentual, la industria y el comercio fueron los que más incidieron sobre la caída del indicador general, de acuerdo con el informe oficial.

En sentido contrario, cinco sectores mostraron crecimiento. La explotación de minas y canteras encabezó las subas con una expansión interanual del 11,1%. Le siguieron electricidad, gas y agua, con un incremento del 4,3%, y hoteles y restaurantes, que avanzó 3,1%.

Estas tres actividades aportaron en conjunto 0,6 puntos porcentuales a la variación del Emae, pero su contribución no compensó las bajas del resto. El panorama sectorial de agosto mostró así resultados dispares: mientras la minería y los servicios de electricidad, gas y agua crecieron frente a un año atrás, la industria, el comercio y la construcción cerraron el mes con retrocesos.