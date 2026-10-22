La delegación argentina que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tuvo su despedida oficial en la sede del Comité Olímpico Argentino (COA). El equipo estará integrado por 42 atletas que competirán en 16 deportes, en una edición que marcará la llegada del evento al continente africano por primera vez.

La competencia se desarrollará del 31 de octubre al 13 de noviembre. Será la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, después de las realizadas en Singapur en 2010, Nanjing en 2014 y Buenos Aires en 2018. Argentina estuvo presente en todas esas citas.

Durante la ceremonia, el secretario de Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el presidente del COA, Mario Moccia, entregaron la bandera nacional al gimnasta Benjamín Fernández De Landa. El deportista será uno de los abanderados argentinos junto con Cecilia Dieleke.

La representación nacional tendrá participación en atletismo, básquet 3x3, ciclismo, ecuestre, esgrima, futsal, gimnasia artística y judo. También habrá atletas argentinos en natación, remo coastal, rugby, skateboarding, tenis de mesa, vela, voleibol de playa y wushu.

En su mensaje de despedida, Scioli destacó la responsabilidad de representar al país y vinculó la participación de los jóvenes con su esfuerzo, perseverancia y dedicación. También reconoció el acompañamiento de entrenadores y familiares durante la preparación de los deportistas.

El funcionario resaltó además el trabajo conjunto con el COA y el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) para apoyar los objetivos deportivos de los integrantes de la delegación.

Moccia, por su parte, expresó expectativas sobre las oportunidades que la experiencia olímpica puede abrir para los atletas. Les pidió que afronten el viaje con disposición para aprender y que, además de buscar su mejor rendimiento, aprovechen las vivencias del encuentro como parte de su formación para el resto de sus carreras.

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