El riesgo país llegó a 709 puntos este jueves 22 de octubre, luego de subir 35 unidades respecto del cierre anterior, y volvió a ubicarse en máximos de un año. La jornada también registró bajas iniciales en los bonos argentinos y un aumento del dólar oficial, que alcanzó los $1.550 para la venta en el Banco Nación.

La cotización oficial avanzó $5 y marcó su mayor valor nominal. En el mercado informal, el dólar blue también aumentó $5 y se ofrecía a $1.570 en la city porteña. Con esos valores, la diferencia entre ambas cotizaciones era de $20. Los precios correspondían a la rueda en curso, no al cierre de las operaciones.

El repunte del riesgo país revirtió la baja que el indicador había mostrado el miércoles, después de los picos registrados el martes. Así, la recuperación de la jornada previa no se sostuvo en el inicio de las operaciones del jueves.

El indicador elaborado por JP Morgan mide la diferencia de rendimiento entre los bonos soberanos de un país y los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Es una referencia del costo que debería afrontar Argentina para financiarse en el mercado internacional: cuanto mayor es esa diferencia, más alta es la tasa que exigen los inversores.

En paralelo, los datos de agosto del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), elaborado por el Indec, mostraron señales de estancamiento. Ese panorama sumó incertidumbre sobre la evolución de la economía en los meses siguientes.

La posibilidad de una recesión técnica, entendida como dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, permanecía como un escenario por confirmar. Los datos mencionados no permiten dar por cumplida esa condición ni establecer si un eventual repunte en septiembre alcanzaría para compensar los retrocesos anteriores.