El Gobierno de Santa Fe y Unicef Argentina avanzan en la implementación del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), una iniciativa destinada a fortalecer las políticas públicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes. Actualmente, 15 municipios santafesinos forman parte del proceso, aunque se encuentran en diferentes etapas de participación.

Este jueves 22 de octubre se desarrolló un encuentro en la Casa de la Cultura de la ciudad de Santa Fe, donde seis municipios fueron reconocidos por el trabajo realizado y otros nueve iniciaron talleres de capacitación para incorporarse al programa.

Según informó la Provincia, las iniciativas previstas tienen un alcance potencial superior a los 470.000 niños y niñas. El número fue mencionado por el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, durante la actividad.

Venado Tuerto y Firmat, entre las ciudades participantes

Entre los municipios reconocidos por su trabajo se encuentran Santa Fe, Rafaela, Rosario, Reconquista, Venado Tuerto y Vera.

Por otro lado, las nueve localidades que comenzaron las capacitaciones son Ceres, El Trébol, Esperanza, Firmat, Las Parejas, Roldán, San Justo, San Javier y Villa Ocampo.

De esta manera, el departamento General López cuenta con dos ciudades vinculadas al programa: Venado Tuerto, que ya desarrolla acciones dentro de MUNA, y Firmat, que inicia su proceso de incorporación.

Cómo funciona el trabajo entre Unicef y los municipios

El programa propone que los gobiernos locales desarrollen herramientas para identificar las necesidades de la población infantil y adolescente, organizar información territorial y mejorar la planificación de las políticas públicas.

Para ello, profesionales de Unicef trabajan junto con equipos provinciales y municipales en la elaboración de diagnósticos, metodologías de intervención y estrategias de seguimiento.

Claudio Díaz explicó que uno de los objetivos es mejorar la eficacia de los programas existentes y optimizar la utilización de los recursos públicos.

El funcionario también vinculó esta metodología con el criterio de austeridad presupuestaria planteado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

“Esta iniciativa aporta metodología para el uso de los fondos que la provincia y los municipios destinan, con mucho esfuerzo, a esta temática”, sostuvo.

El objetivo de fortalecer las políticas locales

Durante la jornada participaron la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el secretario Claudio Díaz; Teresita Vargas, integrante del equipo de coordinación de MUNA para Unicef Argentina; e intendentes y representantes municipales.

Díaz consideró que la articulación permitirá consolidar equipos técnicos y procedimientos que puedan continuar utilizándose en las distintas localidades.

Además, destacó el acompañamiento de Unicef y señaló que la situación económica y social exige orientar las políticas hacia las necesidades de la población.

Qué sigue para los municipios santafesinos

La incorporación de nuevas localidades abre una etapa de capacitación y planificación de acciones territoriales.

Por el momento, la información oficial no detalla qué proyectos específicos se desarrollarán en cada municipio, cuánto financiamiento recibirá cada localidad ni cuáles serán los plazos de implementación.

Esos datos permitirán evaluar, en una próxima instancia, los resultados concretos de las iniciativas y su alcance entre las familias santafesinas.