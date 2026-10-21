Santa Fe busca consolidar su presencia en la industria energética nacional mediante una misión comercial en Neuquén, donde se desarrolla Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026. La exposición, que comenzó el 19 de octubre y finalizará el jueves 22, reúne a empresas y representantes del sector petrolero y gasífero.

La delegación provincial está encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y cuenta con 20 empresas expositoras de la Mesa Santafesina de Gas, Petróleo y Minería, además de una representación de casi 200 firmas interesadas en establecer vínculos comerciales.

Durante la inauguración del espacio institucional santafesino, Puccini aseguró que “Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta” y destacó la capacidad industrial, logística y tecnológica de la provincia para abastecer proyectos energéticos.

La industria santafesina busca nuevos mercados

Según explicó el funcionario, la estrategia provincial apunta a superar la provisión tradicional de insumos y servicios para avanzar hacia una integración con empresas radicadas en Neuquén.

En ese sentido, sostuvo que Santa Fe dispone de un entramado productivo desarrollado durante más de siete décadas, con industrias metalúrgicas, capacidades científicas e infraestructura logística que pueden responder a las necesidades del sector.

Uno de los ejemplos mencionados fue la recuperación del movimiento de arena en el puerto de Villa Constitución, una actividad vinculada con el abastecimiento de la industria de hidrocarburos no convencionales.

El ministro también señaló que el crecimiento energético y minero podría generar nuevas oportunidades laborales y comerciales. Sin embargo, el comunicado provincial no precisó cuántos contratos se concretaron durante la exposición ni el volumen de inversiones que podrían derivarse de los encuentros.

Rosario será sede de una ronda de negocios mineros

Otro de los anuncios realizados durante la misión fue la convocatoria a una ronda nacional de negocios vinculada con la minería, prevista para el próximo 29 de octubre en Rosario.

La actividad reunirá a compañías mineras y proveedores industriales, con el objetivo de facilitar contactos comerciales y permitir que las empresas santafesinas conozcan los requerimientos de los proyectos en desarrollo.

Puccini afirmó que el Gobierno nacional eligió Santa Fe como sede de este encuentro y destacó la posibilidad de conectar a los fabricantes provinciales con nuevos mercados.

Cooperación tecnológica y agenda institucional

La participación en Neuquén también contempla reuniones con representantes de la Secretaría de Minería de Río Negro, el Gobierno de Córdoba, el Grupo Argentino de Proveedores Petroleros y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina.

Además, para este miércoles 21 de octubre está prevista la firma de un convenio de colaboración entre el Polo Tecnológico Rosario y el Polo Tecnológico Neuquén, orientado a promover proyectos de innovación y desarrollo productivo.

La Provincia también anticipó su intención de participar en una próxima actividad vinculada con el sector petrolero y gasífero en Córdoba.

El resultado de esta estrategia dependerá de la capacidad de transformar los contactos institucionales y empresariales en contratos, inversiones y actividad para las industrias santafesinas.