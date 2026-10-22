El Gobierno de Santa Fe presentó un balance de las obras destinadas a mejorar los sistemas de drenaje y reducir los riesgos de anegamientos e inundaciones en distintas localidades de la provincia. Según informó el Ministerio de Obras Públicas, ya se realizaron intervenciones en 92 de los 100 municipios y comunas identificados como prioritarios por su vulnerabilidad hídrica.

Las tareas comenzaron durante 2024 y forman parte de un programa de prevención frente a fenómenos meteorológicos que pueden provocar precipitaciones intensas. El objetivo es mejorar el escurrimiento del agua y fortalecer la capacidad de respuesta de las localidades ante eventuales emergencias.

De acuerdo con los datos difundidos por la administración de Maximiliano Pullaro, desde el inicio de la gestión se ejecutaron trabajos de limpieza en más de 5.000 kilómetros de canales y se llevaron adelante más de 400 obras hídricas, con alcance en 232 distritos santafesinos.

Qué trabajos se realizaron en la provincia

Las intervenciones incluyen construcción y mantenimiento de desagües pluviales, limpieza de canales, recuperación de terraplenes y colocación o reemplazo de alcantarillas.

Además, el Ministerio de Obras Públicas desarrolla un plan para recuperar la capacidad de conducción de los canales troncales, que contempla trabajos sobre 933 kilómetros de canalizaciones.

El ministro Lisandro Enrico explicó que durante 2024 y 2025 se trabajó junto a municipios y comunas para identificar los sectores de mayor vulnerabilidad y establecer prioridades.

Según el funcionario, esa planificación permitió avanzar con obras y acompañar a las administraciones locales en la elaboración de planes de contingencia.

Nuevas bombas y sistemas de monitoreo

Otro componente del programa es la incorporación de equipamiento para enfrentar posibles emergencias hídricas.

La Provincia informó la adquisición de ocho nuevas máquinas destinadas al mantenimiento de canales y desagües. También comunicó la recuperación operativa de más de 40 estaciones de monitoreo y el avance de 48 nuevos nodos telemétricos.

Estos dispositivos permiten obtener información sobre las condiciones hídricas en distintos puntos del territorio y contribuir a la planificación de respuestas.

En paralelo, se incorporaron 90 bombas de extracción de agua que comenzaron a distribuirse entre municipios y comunas.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, sostuvo que las intervenciones alcanzaron sistemas de canales que llevaban décadas sin mantenimiento y problemas de drenaje urbano pendientes desde años anteriores.

La importancia de la prevención en el sur santafesino

En el departamento General López, donde numerosas localidades dependen de redes de canales rurales y urbanos para evacuar excedentes de agua, el mantenimiento de los desagües constituye una tarea preventiva relevante.

En Villa Cañás, por ejemplo, el municipio informó recientemente trabajos de limpieza sobre el canal paralelo a las vías, en avenida 49, mediante maquinaria facilitada a través de un convenio con la Secretaría de Recursos Hídricos provincial.

Sin embargo, el comunicado provincial no detalla cuáles son las 92 localidades intervenidas ni identifica las ocho restantes. Tampoco precisa el grado de avance de cada obra.

Por otro lado, el Gobierno indicó que las 100 localidades priorizadas recibieron acompañamiento para elaborar planes de contingencia, mediante acciones coordinadas con Protección Civil.

Mijich señaló que la preparación debe complementarse con el mantenimiento permanente de los drenajes y la actualización de los protocolos municipales.

La efectividad de las intervenciones dependerá tanto de las condiciones meteorológicas como del estado de los sistemas de escurrimiento y de la respuesta ante episodios de lluvias intensas.