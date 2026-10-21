Los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Santa Fe podrían dejar de pagar la Revisión Técnica Vehicular Obligatoria (RTO) de sus unidades si prospera un proyecto de ley presentado por el diputado provincial Leo Calaianov.

La iniciativa, ingresada en la última sesión de la Cámara de Diputados según informó el legislador, propone modificar la Ley Provincial Nº 13.133 para incorporar una exención destinada a los vehículos utilizados en prevención, extinción de incendios y atención de emergencias.

El objetivo es reducir los gastos operativos de las asociaciones bomberiles, que deben destinar parte de sus recursos al mantenimiento y funcionamiento de las unidades.

Cómo funcionaría la exención

El proyecto establece que el beneficio alcanzaría exclusivamente a los vehículos registrados a nombre de asociaciones de Bomberos Voluntarios con domicilio en Santa Fe, personería jurídica vigente y reconocimiento del Poder Ejecutivo provincial.

Para acceder a la exención, cada institución debería acreditar la titularidad de los vehículos y demostrar que se encuentran afectados a las actividades propias del servicio.

La propuesta no elimina la obligación de realizar la revisión técnica. Los controles de seguridad continuarían siendo exigibles, aunque las instituciones quedarían exceptuadas de abonar el arancel correspondiente.

La Provincia asumiría el costo de las revisiones

Uno de los puntos centrales del proyecto es el mecanismo de financiamiento.

Los centros de revisión técnica habilitados deberían efectuar las inspecciones sin cobrarles a los cuarteles. Posteriormente, el Estado provincial les reconocería el importe equivalente al arancel que las instituciones dejarían de pagar.

De esta manera, el costo del trámite pasaría de las asociaciones bomberiles al presupuesto provincial.

El texto difundido no precisa cuánto dinero representaría la medida para el Estado ni cuántos vehículos podrían acceder al beneficio.

Estos aspectos deberán analizarse durante el tratamiento legislativo, especialmente por sus implicancias presupuestarias y administrativas.

Un alivio para los gastos de los cuarteles

En los fundamentos de la iniciativa, Calaianov destacó el trabajo que realizan los Bomberos Voluntarios en la protección de las personas, los bienes y el ambiente.

El legislador puso especial atención en las localidades del interior santafesino, donde los cuerpos de bomberos suelen intervenir como primera respuesta ante incendios, accidentes de tránsito y otras emergencias.

Además, señaló que buena parte de estas instituciones sostiene su funcionamiento mediante subsidios públicos, aportes de vecinos y actividades solidarias organizadas para recaudar fondos.

En ese contexto, los gastos vinculados con el mantenimiento de autobombas, camionetas y otras unidades de emergencia representan una parte de sus obligaciones económicas.

Según los fundamentos presentados, el dinero que actualmente se destina a las revisiones podría utilizarse para adquirir equipamiento, realizar capacitaciones o mantener los vehículos.

Qué falta para que la medida entre en vigencia

Calaianov recordó que la normativa santafesina ya contempla determinados beneficios para las asociaciones de Bomberos Voluntarios, entre ellos exenciones tributarias y la gratuidad de licencias de conducir para su personal.

La nueva propuesta busca ampliar ese esquema de asistencia mediante la eliminación de otro costo relacionado con la prestación del servicio.

Por el momento, se trata de un proyecto legislativo y no de una exención vigente. Para que pueda aplicarse deberá avanzar en la Legislatura y completar el procedimiento correspondiente.

La discusión también permitirá determinar el alcance presupuestario de la medida y las condiciones para su implementación.