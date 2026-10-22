Sportsman perdió en Elortondo y se prepara para recibir a Firmat

Sportsman de Villa Cañás no pudo sumar una nueva victoria en el Torneo Clausura Pre Federal Masculino de la Asociación Venadense de Básquet. En su visita a Atlético Elortondo, el conjunto dirigido por Enzo Arturo Guzmán perdió 72 a 66, en uno de los partidos correspondientes a la 12ª fecha de la competencia.

El encuentro se disputó en La Fortaleza Roja y tuvo como máximo anotador a Martín Sánchez, de Atlético, con 23 puntos. En el conjunto cañaseño, Santiago Zalio encabezó el goleo con 18 unidades, seguido por Bautista Santín y Nicolás Galante, ambos con 12, mientras que Bruno Magnabosco aportó 10.

La planilla oficial de la Confederación Argentina de Básquetbol permite observar algunas diferencias estadísticas entre los equipos.

Los números que dejó la derrota de Sportsman

El conjunto de Villa Cañás registró una efectividad del 56% en lanzamientos de dos puntos, con 18 conversiones sobre 32 intentos. Sin embargo, desde el perímetro terminó con 6 triples convertidos en 25 lanzamientos, equivalente al 24%.

Otro aspecto fue el rendimiento desde la línea de tiros libres, donde Sportsman anotó 12 de 27 intentos, con una efectividad del 44%.

Atlético Elortondo, por su parte, convirtió 9 triples sobre 29 intentos y se impuso en la lucha por los rebotes, con 41 frente a los 34 de su rival.

En ese apartado, Nicolás Galante fue uno de los principales protagonistas del equipo cañaseño, con 10 rebotes, además de sus 12 puntos. Santiago Zalio completó una participación de 40 minutos.

La derrota dejó a Sportsman con la necesidad de sumar en los compromisos que restan para cerrar la fase regular del campeonato.

Firmat FBC llegará después de una victoria

El próximo rival de Sportsman será Firmat Foot Ball Club, que viene de superar como local a Ciudad de Venado Tuerto por 72 a 66.

El equipo dirigido por Lucas Messina tuvo como goleador a Leandro Lyonnet, con 16 puntos. Eloy Fantino y Lucio Varani aportaron 15 unidades cada uno, mientras que Joaquín Thorp terminó con 10.

Fantino también se destacó en los rebotes, con 10 capturas, y completó un doble-doble.

Firmat mostró una efectividad del 43% en lanzamientos de tres puntos, con 13 conversiones sobre 30 intentos. Esa producción desde el perímetro fue una de las principales diferencias estadísticas frente a Ciudad, que convirtió 7 de 28 triples.

En el equipo venadense, Danilo Rivero anotó 21 puntos y Francisco Álvarez Lamas sumó 17.

Con este triunfo, Firmat FBC alcanzó los 19 puntos y se mantiene en el tercer lugar de la tabla, con siete victorias y cinco derrotas.

Centenario quedó arriba, pero Olimpia tiene un partido menos

En otro de los encuentros de la fecha, Centenario consiguió una victoria como visitante sobre Atenas por 69 a 67.

El conjunto venadense logró revertir una desventaja en el último cuarto y alcanzó los 22 puntos, con un registro de diez triunfos y dos derrotas.

Olimpia BBC lo sigue con 21 unidades y todavía debe disputar su compromiso pendiente frente a Argentino de Firmat, previsto para el domingo 25 de octubre.

La próxima fecha tendrá básquet en Villa Cañás

Sportsman recibirá a Firmat FBC por la 13ª jornada, originalmente programada para el viernes 23 de octubre, con horario sujeto a confirmación.

El equipo cañaseño tendrá enfrente a un rival que llega después de sumar una victoria y que mantiene expectativas de mejorar su posición en la tabla.

La fecha también incluirá los enfrentamientos entre Centenario y Atlético Elortondo, Ciudad de Venado y Olimpia, y Argentino de Firmat frente a Atenas.

De esta manera, Sportsman buscará aprovechar la localía para volver al triunfo, mientras la competencia entra en sus últimas jornadas de la etapa regular.