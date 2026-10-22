Estudiantes visita a Flamengo en el Maracaná por un lugar en la final
La Copa Libertadores 2026 conocerá este jueves a su segundo finalista. Desde las 21.30, Flamengo recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en el partido de vuelta de las semifinales. La serie llega igualada después del 0-0 registrado en el estadio UNO y ninguno de los dos equipos cuenta con ventaja en el marcador global.
El encuentro será televisado en Argentina por Fox Sports y tendrá como árbitro principal al uruguayo Gustavo Tejera, mientras que Antonio García estará a cargo del VAR.
El equipo que consiga avanzar se enfrentará a Palmeiras, que ya aseguró su clasificación después de eliminar por penales a Fluminense.
Flamengo llega con buenos resultados en Brasil, pero tiene dudas en el equipo
El conjunto brasileño, dirigido por Leonardo Jardim, afrontará la revancha después de dos victorias consecutivas en el Brasileirão. Superó 1-0 a Fluminense y 3-0 a Bahía, resultados que lo mantienen como líder del campeonato con 67 puntos, según los datos publicados en la previa.
Sin embargo, el entrenador todavía debe resolver algunas situaciones relacionadas con la disponibilidad de sus futbolistas.
Giorgian de Arrascaeta continúa recuperándose de una operación por una fractura en la muñeca izquierda. También serán evaluados Ayrton Lucas y Saúl Ñíguez, mientras que Danilo fue descartado por el cuerpo técnico.
Flamengo intentará aprovechar su localía después de un encuentro de ida en el que no logró convertir y encontró dificultades para generar situaciones frente al arco defendido por Fernando Muslera.
Estudiantes recupera jugadores y apuesta a dar el golpe en Río
Del otro lado, Estudiantes llega con la posibilidad de recuperar futbolistas importantes para su estructura defensiva.
Leandro González Pírez y Tomás Palacios cumplieron sus respectivas sanciones y vuelven a estar disponibles. Ambos tienen posibilidades de comenzar como titulares.
Además, Marcos Rojo recibió la habilitación de CONMEBOL y podrá integrar la convocatoria, aunque su presencia desde el inicio todavía no está definida.
El equipo dirigido por Alexander Medina atraviesa una campaña irregular en el torneo argentino. Ganó solamente uno de sus últimos siete partidos en todas las competencias y se ubica décimo en la Zona A, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs al momento de la previa.
A pesar de ese presente, el empate conseguido como local mantiene abierta la posibilidad de avanzar a la definición continental.
Las posibles formaciones
Flamengo | Probable formación
DT: Leonardo Jardim.
Estudiantes | Probable formación
DT: Alexander Medina.
Hora, TV y todos los datos del partido
|Dato
|Información
|Partido
|Flamengo vs. Estudiantes
|Competencia
|Copa Libertadores 2026
|Instancia
|Semifinal, vuelta
|Fecha
|Jueves 22 de octubre
|Horario
|21.30 (Argentina)
|Estadio
|Maracaná, Río de Janeiro
|Televisión
|Fox Sports
|Árbitro
|Gustavo Tejera
|VAR
|Antonio García
|Resultado de ida
|Estudiantes 0-0 Flamengo
Una final continental en juego
Con la serie igualada, una victoria de cualquiera de los equipos significará su clasificación. Si vuelven a empatar, la definición será por penales, de acuerdo con el formato de eliminación directa de CONMEBOL.
El ganador obtendrá el segundo boleto para la final, prevista en el estadio Centenario de Montevideo, donde espera Palmeiras.
Para Estudiantes será la oportunidad de regresar a una final de Libertadores, mientras que Flamengo buscará defender el título conseguido en la edición anterior.