La Copa Libertadores 2026 conocerá este jueves a su segundo finalista. Desde las 21.30, Flamengo recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en el partido de vuelta de las semifinales. La serie llega igualada después del 0-0 registrado en el estadio UNO y ninguno de los dos equipos cuenta con ventaja en el marcador global.

El encuentro será televisado en Argentina por Fox Sports y tendrá como árbitro principal al uruguayo Gustavo Tejera, mientras que Antonio García estará a cargo del VAR.

El equipo que consiga avanzar se enfrentará a Palmeiras, que ya aseguró su clasificación después de eliminar por penales a Fluminense.

Flamengo llega con buenos resultados en Brasil, pero tiene dudas en el equipo

El conjunto brasileño, dirigido por Leonardo Jardim, afrontará la revancha después de dos victorias consecutivas en el Brasileirão. Superó 1-0 a Fluminense y 3-0 a Bahía, resultados que lo mantienen como líder del campeonato con 67 puntos, según los datos publicados en la previa.

Sin embargo, el entrenador todavía debe resolver algunas situaciones relacionadas con la disponibilidad de sus futbolistas.

Giorgian de Arrascaeta continúa recuperándose de una operación por una fractura en la muñeca izquierda. También serán evaluados Ayrton Lucas y Saúl Ñíguez, mientras que Danilo fue descartado por el cuerpo técnico.

Flamengo intentará aprovechar su localía después de un encuentro de ida en el que no logró convertir y encontró dificultades para generar situaciones frente al arco defendido por Fernando Muslera.

Estudiantes recupera jugadores y apuesta a dar el golpe en Río

Del otro lado, Estudiantes llega con la posibilidad de recuperar futbolistas importantes para su estructura defensiva.

Leandro González Pírez y Tomás Palacios cumplieron sus respectivas sanciones y vuelven a estar disponibles. Ambos tienen posibilidades de comenzar como titulares.

Además, Marcos Rojo recibió la habilitación de CONMEBOL y podrá integrar la convocatoria, aunque su presencia desde el inicio todavía no está definida.

El equipo dirigido por Alexander Medina atraviesa una campaña irregular en el torneo argentino. Ganó solamente uno de sus últimos siete partidos en todas las competencias y se ubica décimo en la Zona A, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs al momento de la previa.

A pesar de ese presente, el empate conseguido como local mantiene abierta la posibilidad de avanzar a la definición continental.

Las posibles formaciones

Flamengo | Probable formación Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim. Estudiantes | Probable formación Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez o Marcos Rojo, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios o Joaquín Correa, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Hora, TV y todos los datos del partido

Dato Información Partido Flamengo vs. Estudiantes Competencia Copa Libertadores 2026 Instancia Semifinal, vuelta Fecha Jueves 22 de octubre Horario 21.30 (Argentina) Estadio Maracaná, Río de Janeiro Televisión Fox Sports Árbitro Gustavo Tejera VAR Antonio García Resultado de ida Estudiantes 0-0 Flamengo

Una final continental en juego

Con la serie igualada, una victoria de cualquiera de los equipos significará su clasificación. Si vuelven a empatar, la definición será por penales, de acuerdo con el formato de eliminación directa de CONMEBOL.

El ganador obtendrá el segundo boleto para la final, prevista en el estadio Centenario de Montevideo, donde espera Palmeiras.

Para Estudiantes será la oportunidad de regresar a una final de Libertadores, mientras que Flamengo buscará defender el título conseguido en la edición anterior.