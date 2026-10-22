Gabriel Milito atraviesa un momento de incertidumbre en Chivas de Guadalajara. A pesar de que el equipo se mantiene entre los primeros puestos del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, los resultados irregulares de las últimas semanas instalaron interrogantes sobre la continuidad del entrenador argentino, cuyo contrato se acerca a su etapa final.

La dirigencia del club mexicano todavía no se habría acercado al cuerpo técnico para comenzar las negociaciones por una renovación. Sin embargo, hasta el momento no existe una comunicación oficial que confirme una eventual salida.

Chivas sigue arriba, pero perdió terreno en la pelea por el título

El conjunto de Guadalajara ocupa el segundo lugar de la tabla con 23 puntos, la misma cantidad que Cruz Azul, aunque quedó a cuatro unidades del líder América.

La diferencia se amplió durante una serie de encuentros en los que Chivas no consiguió sostener los resultados que había logrado anteriormente.

La victoria por 1-0 frente a Necaxa permitió cortar una racha de más de un mes sin triunfos oficiales. Ese resultado representó un alivio para el plantel y el cuerpo técnico, aunque no despejó completamente las dudas sobre el futuro del entrenador.

En este marco, todavía restan cuatro fechas para finalizar la fase regular del Apertura. El rendimiento del equipo en esos compromisos y su posterior participación en la definición del campeonato podrían influir en la evaluación de la dirigencia.

De un comienzo positivo a un presente con cuestionamientos

Milito había conseguido resultados favorables durante su primera etapa al frente del equipo mexicano. De acuerdo con la información difundida, Chivas alcanzó las semifinales del Clausura con una campaña de 36 puntos y 11 victorias en la fase regular.

Posteriormente, el equipo atravesó modificaciones en su plantel, en parte por las convocatorias de varios futbolistas a la Selección de México.

Entre los nombres mencionados aparecen Luis Romo, Raúl Rangel, Armando González, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado.

Los cambios obligaron al entrenador a buscar alternativas y coincidieron con una disminución en la cantidad de victorias. Sin embargo, no existe una confirmación institucional de que ese rendimiento haya determinado una decisión sobre su contrato.

Boca y River estuvieron atentos a Milito

La situación del entrenador también tiene antecedentes recientes en el fútbol argentino.

En mayo, después de la salida de Claudio Úbeda, Boca volvió a considerar a Milito como una alternativa para conducir al primer equipo. El interés no prosperó y el entrenador continuó su carrera en México.

Meses después, en agosto, su nombre apareció relacionado con River tras el alejamiento de Eduardo Coudet.

En aquella oportunidad, Milito evitó alimentar las especulaciones y manifestó públicamente su compromiso con Chivas.

"Tengo un compromiso muy grande con Chivas y estoy enfocado solamente en Chivas", expresó durante una conferencia de prensa.

Aquella declaración dejó en claro su posición en ese momento, aunque no permite anticipar qué decisión adoptará cuando deba definir su futuro contractual.

Las próximas fechas pueden marcar su futuro

Por ahora, Gabriel Milito continúa trabajando con normalidad en Guadalajara y mantiene como objetivo cerrar la fase regular en los puestos de clasificación.

La dirigencia, según las versiones publicadas, evaluaría su desempeño antes de avanzar con una eventual renovación.

De esta manera, su continuidad permanece abierta y dependerá tanto de los resultados deportivos como de las conversaciones que puedan desarrollarse entre las partes.

No hay confirmación de una salida ni información que indique un nuevo acercamiento de Boca o River.