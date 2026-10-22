Manchester United atraviesa un momento de cuestionamientos después de la derrota por 4-1 frente al Como de Italia, correspondiente a la tercera fecha de la Champions League 2026/27. Más allá del resultado, las declaraciones posteriores de Bruno Fernandes y Michael Carrick pusieron el foco sobre el funcionamiento del equipo y las decisiones tomadas durante el encuentro.

El capitán portugués manifestó diferencias con la estrategia utilizada por el cuerpo técnico, especialmente por la decisión de no realizar una presión individual sobre los futbolistas rivales.

La respuesta del entrenador no tardó en llegar y dejó planteado un debate sobre las responsabilidades del equipo.

Bruno Fernandes cuestionó la estrategia del Manchester United

Durante el segundo tiempo, Carrick decidió reemplazar a Fernandes, Matheus Cunha y Andrey Santos, tres modificaciones que llamaron la atención en medio de un partido desfavorable para el conjunto inglés.

Una vez finalizado el encuentro, el mediocampista portugués analizó las dificultades que tuvo su equipo para recuperar la pelota.

Fernandes explicó que la decisión de no presionar hombre a hombre correspondía al cuerpo técnico y sostuvo que permitirle demasiada posesión a un rival con capacidad para manejar la pelota termina favoreciendo su confianza.

Además, consideró que Manchester United necesitaba asumir mayores riesgos defensivos para incomodar al Como y recuperar la iniciativa.

Aunque evitó responsabilizarse por las decisiones estratégicas, sus declaraciones dejaron en evidencia una diferencia de criterio respecto del planteo utilizado.

Carrick respondió y pidió disculpas a los hinchas

Michael Carrick también se refirió al rendimiento de sus dirigidos y puso el acento en la intensidad necesaria para competir, independientemente del esquema elegido.

El entrenador sostuvo que ningún sistema táctico puede funcionar si los futbolistas no acompañan las jugadas con desplazamientos ofensivos y defensivos.

Su respuesta puede interpretarse como una observación sobre el desempeño colectivo, aunque no está confirmado que haya estado dirigida exclusivamente a Fernandes.

Carrick también reconoció el mal partido del Manchester United y ofreció disculpas a los simpatizantes por la actuación del equipo.

En sus declaraciones, remarcó su compromiso con la institución y calificó como inaceptable la manera en que se desarrolló el encuentro.

Como aprovechó las dificultades del conjunto inglés

El resultado también tuvo como protagonista al argentino Nico Paz, señalado entre los jugadores destacados del conjunto italiano.

La actuación del Como volvió a poner en discusión la capacidad defensiva del Manchester United frente a equipos que priorizan la circulación de pelota y aprovechan los espacios disponibles.

En ese contexto, las diferencias expresadas públicamente entre Fernandes y Carrick agregaron un nuevo elemento al análisis del presente deportivo del club.

Sin embargo, hasta el momento no hay información confirmada sobre sanciones, reuniones extraordinarias o medidas institucionales relacionadas con estas declaraciones.

Los próximos compromisos del Manchester United

El equipo inglés tendrá una nueva oportunidad de recuperarse el domingo, cuando reciba a Bournemouth en Old Trafford, desde las 11 de Argentina, según la programación difundida en la nota original.

Posteriormente, el martes 3 de noviembre, deberá enfrentar a Roma por la Champions League.

Los próximos encuentros permitirán observar si Carrick introduce modificaciones en el sistema de presión y cómo evoluciona la relación futbolística con su capitán.

Por ahora, el episodio refleja diferencias públicas sobre el rendimiento del equipo, pero no alcanza para confirmar una crisis interna de mayores dimensiones.