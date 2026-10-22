La Liga Venadense entra en definición: clásico, final y fecha 28

El fútbol regional tendrá un fin de semana con actividad en Primera A y B. Racing y Teodelina se enfrentarán por la punta, mientras Central Argentino y Sportsman comenzarán a disputar el título del ascenso.
Deportes del Sur22/10/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA

La Liga Venadense de Fútbol se prepara para un fin de semana que tendrá encuentros importantes en las dos categorías. Entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre se disputará la fecha 28 de Primera División A, comenzará la final de Primera B y continuará la actividad de las fases finales del ascenso.

Uno de los principales atractivos será el clásico de Teodelina, que encontrará a Racing Club y Teodelina FBC involucrados en la pelea por el primer puesto. El encuentro está programado para el domingo a las 16, con Racing como local.

Ambos llegan después de una fecha 27 que modificó la situación en los primeros lugares. Racing venció a Sportivo Rivadavia y Teodelina FBC perdió ante Jorge Newbery de Venado Tuerto. De acuerdo con la información publicada, esos resultados dejaron a los dos equipos igualados en la punta.

Primera A: programación completa de la fecha 28

PartidoDíaReservaPrimera
Atlético Peñarol - Sportivo SarmientoVie. 2319:0021:00
Unión y Cultura - Deportivo San JorgeDom. 2514:0016:00
Jorge Newbery VT - Atlético San MartínDom. 2514:0016:00
Racing Club - Teodelina FBCDom. 2513:3016:00
Studebaker - Sportivo RivadaviaDom. 2514:0016:00
Juventud Pueyrredón - Atlético ElortondoDom. 2514:0016:00
Sportivo Carmelense - Juventud UnidaDom. 2514:0016:00

Libre: General Belgrano.

En Villa Cañás, Studebaker será local ante Sportivo Rivadavia en otro de los compromisos del domingo. Por su parte, Atlético Peñarol abrirá la programación el viernes, después de haberse consagrado campeón de la Copa de la Liga.

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Central Argentino y Sportsman comienzan a definir el título de Primera B

La otra definición del fin de semana tendrá como protagonistas a Central Argentino y Sportsman CSD, que disputarán el domingo 25, desde las 16, el primer encuentro de la final de Primera B.

Los dos equipos ya consiguieron el ascenso directo y jugarán en Primera A durante 2027. Por lo tanto, esta serie determinará al campeón de la temporada, independientemente de los ascensos obtenidos.

Para Sportsman, el partido representa una nueva instancia de definición después de alcanzar el objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol regional.

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Primera B: partidos de las fases finales

Fase final E - Fecha 2

PartidoDíaHora
Independiente (A) - Sportivo SSDomingo 2516:00
Sportivo MT - Nueva Era MTDomingo 2516:00

Fase final F - Fecha 2

PartidoDíaHora
Belgrano FBC - CentenarioSábado 24A confirmar
PEF Matienzo - Ciudad NuevaDomingo 2516:00

Además, quedaron definidos los cruces de octavos de final de Reserva: Central Argentino–Independiente FBC, Centenario FBC–PEF Matienzo, Sportivo María Teresa–Independiente (A) y Defensores Talleres–Ciudad Nueva. La información disponible no especifica las fechas de esos encuentros.

El campeonato continuará entre semana

La actividad no terminará el domingo. La programación difundida contempla una nueva jornada para el miércoles 28 de octubre y el cierre de la temporada regular para el sábado 31.

Esta última fecha se adelantaría debido al Superclásico entre Boca y River previsto para el domingo de noviembre, aunque la programación definitiva queda sujeta a la confirmación de la Liga Venadense.

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