Olimpia de Venado Tuerto quedó eliminado de la Copa Santa Fe de básquet masculino de mayores al perder 76 a 67 frente a Sanjustino en los cuartos de final. El partido se disputó en el Polideportivo “Raúl Novaira” de Atlético San Jorge, una de las sedes de la etapa decisiva del torneo.

El conjunto venadense había llegado a esta instancia como campeón de la Asociación Venadense. La competencia reunió a representantes de las ocho asociaciones de la provincia y se desarrolló con un formato de eliminación directa, por lo que la derrota cerró su participación.

Bautista Bazzetti fue el principal aporte de Olimpia: convirtió 20 puntos y tomó 10 rebotes para completar un doble doble. Marcelo Piuma y Leandro Gerez lo acompañaron con 10 unidades cada uno, pero esos aportes no alcanzaron para evitar la caída por nueve puntos.

En Sanjustino sobresalió Tomás Pereyra, máximo anotador del encuentro con 27 puntos, a los que agregó 7 rebotes. Matías Galligani sumó 17 unidades y Matías Fleury aportó otras 16 en el triunfo que le dio al equipo el pase a semifinales.

Después de superar a Olimpia, Sanjustino venció 81 a 73 a Sportivo Rivadavia de San Genaro y volvió a clasificarse a la final, como había ocurrido en 2025. En ese segundo cruce, Pereyra y Lucas Musante anotaron 19 puntos cada uno, mientras que Fleury terminó con 16 unidades y 13 rebotes.

Por el lado de Rivadavia, Alexis Mato convirtió 19 puntos. Lautaro Paglietta y Gabriel Delbón sumaron 17 cada uno, en una semifinal que se resolvió por ocho unidades de diferencia.

La definición del título quedó entre Sanjustino y Atlético Tostado, con programación para el domingo 18 de octubre desde las 19 en el mismo polideportivo de San Jorge. Tostado consiguió su lugar tras eliminar a Gimnasia y Esgrima de Rosario en cuartos de final y a Atlético María Juana en semifinales.

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