La Liga Venadense B pone en marcha las zonas finales E y F

La Primera División B entra en una nueva etapa de competencia. Este domingo 18 de octubre se jugarán tres encuentros correspondientes a las zonas finales E y F, con equipos de distintas localidades de la región que buscan seguir avanzando en el torneo.
Deportes del Sur16/10/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA

La Liga Venadense de Fútbol continúa con la definición de su campeonato de Primera División B y este domingo 18 de octubre tendrá actividad en las zonas finales E y F. La programación contempla tres encuentros, mientras que el enfrentamiento entre Sportivo Sancti Spíritu y Sportivo María Teresa figura en el calendario con fecha del sábado 11.

La nueva instancia reúne a ocho equipos distribuidos en dos grupos, que llegan después de haber disputado las etapas anteriores de la competencia.

Zona Final E: Nueva Era recibe a Independiente de Amenábar

Uno de los encuentros programados para el domingo será el que protagonizarán Nueva Era e Independiente de Amenábar. El partido comenzará a las 16:00 en el estadio Cecilio Gilmour Eden.

Ambos conjuntos buscarán sumar en esta etapa y mejorar sus posibilidades dentro de la zona.

El otro cruce del grupo corresponde a Sportivo Sancti Spíritu y Sportivo María Teresa, que aparece programado para el sábado 11 de octubre, a las 16:00, en el estadio Centenario. Al tratarse de una fecha anterior a la publicación, el resultado deberá incorporarse una vez confirmado.

Zona Final F: dos encuentros el domingo

La Zona Final F tendrá dos partidos programados para el 18 de octubre.

En Rufino, Centenario recibirá a PEF Matienzo desde las 16:30 en el estadio Felipe Widmer. Matienzo llega a esta instancia después de finalizar en el primer puesto de la Zona Repechaje C, con 28 puntos y una victoria por 2 a 1 sobre Jorge Newbery de Rufino en el clásico de la última fecha.

Por otro lado, Ciudad Nueva enfrentará a Belgrano FBC de Santa Isabel desde las 16:00 en el estadio Aldo Cabaña.
Ambos encuentros forman parte de una fase que reúne a clubes provenientes de diferentes sectores de la competencia.

ZonaPartidoFechaHora
ESportivo Sancti Spíritu – Sportivo María TeresaSáb. 11/1016:00
ENueva Era – Independiente de AmenábarDom. 18/1016:00
FCentenario – PEF MatienzoDom. 18/1016:30
FCiudad Nueva – Belgrano FBCDom. 18/1016:00

Una nueva etapa en la definición del ascenso

Con las zonas finales en marcha, los equipos comienzan a disputar una instancia en la que los resultados tendrán incidencia directa sobre la continuidad de sus campañas.

La atención estará puesta especialmente en los partidos del domingo, cuando Nueva Era, Centenario y Ciudad Nueva jugarán ante sus respectivos rivales con el objetivo de sumar en sus grupos.

La continuidad del calendario y las posiciones permitirán determinar cómo queda cada zona después de esta jornada.

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