La Liga Venadense de Fútbol disputó una nueva jornada de la temporada 2026, con resultados que mantienen abierta la disputa en los distintos sectores de la clasificación. Racing Club sumó tres puntos como visitante, Teodelina FBC perdió en su cancha y Deportivo San Jorge consiguió una victoria en un enfrentamiento directo por la permanencia.

Uno de los resultados de la fecha fue el triunfo de Racing Club por 2 a 1 frente a Sportivo Rivadavia. El conjunto de Teodelina aprovechó la jornada para sumar tres puntos, mientras que su clásico rival, Teodelina FBC, perdió por idéntico marcador frente a Jorge Newbery de Venado Tuerto.

La tabla difundida junto a los resultados todavía muestra a Racing y Teodelina con 51 puntos, aunque esas cifras no reflejan las modificaciones de esta jornada. Por ese motivo, la clasificación deberá actualizarse antes de establecer las posiciones definitivas.

Deportivo San Jorge ganó un partido importante

En la parte baja de la tabla, Deportivo San Jorge superó 1 a 0 a General Belgrano y consiguió tres puntos importantes en su objetivo de mejorar su ubicación.

Por otro lado, Sportivo Sarmiento empató 1 a 1 frente a Unión y Cultura, mientras que Atlético San Martín y Peñarol también igualaron 1 a 1.

Juventud Unida y Juventud Pueyrredón terminaron 0 a 0, en otro de los encuentros disputados.

Sportsman Carmelense quedó libre y deberá esperar el desarrollo de las próximas fechas para conocer cómo evoluciona su posición.

Todos los resultados de Primera División A

LIGA VENADENSE 2026 Primera División A | Fecha 27 PARTIDO RESULTADO Juventud Unida – Juv. Pueyrredón 0 - 0 Sp. Rivadavia – Racing Club 1 - 2 Teodelina FBC – Jorge Newbery (VT) 1 - 2 San Martín – Peñarol 1 - 1 Sp. Sarmiento – Unión y Cultura 1 - 1 Dep. San Jorge – General Belgrano 1 - 0 Atl. Elortondo – Studebaker PENDIENTE

Mié. 21/10

21:00 hs FECHA LIBRE: Sportsman Carmelense Novedades del Sur | Deportes del Sur

Primera B: comenzó la fase final

La Primera División B también tuvo actividad con el inicio de las zonas E y F de la fase final.

En la Zona E, Sportivo Sancti Spíritu venció 3 a 0 a Sportivo María Teresa, mientras que Independiente de Amenábar derrotó 4 a 1 a Nueva Era.

En la Zona F, Ciudad Nueva superó 2 a 0 a Belgrano FBC y Centenario se impuso 3 a 0 frente a Matienzo.

Con estos resultados, Independiente de Amenábar y Sportivo Sancti Spíritu encabezan la Zona E con tres puntos. Centenario y Ciudad Nueva lideran la Zona F, también con tres unidades.

Lo que viene en la Liga Venadense

La actividad de Primera A continuará el miércoles 21 de octubre, desde las 21, cuando Atlético Elortondo reciba a Studebaker en el partido que resta disputar de la fecha 27.

El resultado tendrá incidencia en la clasificación y en las posiciones de ambos equipos, especialmente en una etapa del campeonato en la que cada punto puede modificar el panorama de cara a la definición de la temporada.