Palmeiras volvió a meterse en una final de la Copa Libertadores y su entrenador, Abel Ferreira, alcanzó una nueva marca en el fútbol sudamericano. La clasificación frente a Fluminense le permitió al técnico portugués disputar su cuarta definición continental con el conjunto brasileño y superar un registro que pertenecía a Carlos Bianchi durante su etapa en Boca Juniors.

Ferreira acumula 17 series eliminatorias ganadas al frente de Palmeiras. De esta manera, dejó atrás las 16 que había conseguido Bianchi con Boca y se ubicó a dos de las 19 que registra Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate.

La comparación contempla las eliminatorias superadas al frente de un mismo club, por lo que no modifica el récord general de Bianchi en la competencia.

Cuatro finales y la posibilidad de una tercera Copa

Desde su llegada a Palmeiras, Ferreira construyó una trayectoria marcada por su participación en las instancias decisivas de la Libertadores.

En 2020 consiguió su primer título después de derrotar a Santos por 1 a 0. Un año más tarde volvió a consagrarse, esta vez con una victoria por 2 a 1 sobre Flamengo.

Su tercera final llegó en 2025, cuando Palmeiras perdió por 1 a 0 frente al conjunto de Río de Janeiro.

Ahora, tras superar a Fluminense en las semifinales de 2026, tendrá una nueva oportunidad de conquistar el torneo más importante de clubes de Sudamérica.

Durante la conferencia de prensa posterior a la clasificación, el entrenador destacó la dificultad de sostener semejante regularidad.

«Parece fácil, pero normalizamos algo extremadamente difícil: llegar a la final de la Libertadores», expresó Ferreira.

Los números que lo acercan a Gallardo

El nuevo registro del entrenador portugués permite establecer una comparación con dos de los técnicos argentinos que marcaron distintas etapas de la Copa Libertadores.

Carlos Bianchi ganó 16 series eliminatorias durante su ciclo en Boca y otras cinco cuando dirigía a Vélez Sarsfield. Así, mantiene el récord absoluto de 21 cruces superados entre ambos clubes, según las estadísticas citadas.

Por su parte, Marcelo Gallardo acumula 19 eliminatorias ganadas al frente de River, una cifra que Ferreira todavía no alcanzó.

El registro de eliminatorias ganadas Entrenador y equipo Series ganadas Marcelo Gallardo — River 19 Abel Ferreira — Palmeiras 17 Carlos Bianchi — Boca 16 Fuente: TyC Sports. Comparación de eliminatorias ganadas por entrenador al frente de un mismo club.

La diferencia entre Ferreira y Gallardo es de dos series, aunque la final que disputará Palmeiras no representa una eliminatoria de ida y vuelta. Por lo tanto, el portugués necesitará avanzar en futuros cruces para igualar esa marca.

Palmeiras espera rival para la final

El conjunto brasileño conocerá a su próximo adversario cuando se defina la semifinal entre Flamengo y Estudiantes de La Plata.

Mientras tanto, Ferreira tendrá la posibilidad de sumar su tercera Libertadores y alcanzar a Carlos Bianchi y otros entrenadores que conquistaron tres veces la competencia.

La definición también podría consolidar un ciclo que ya acumula cuatro finales continentales, mientras Palmeiras busca volver a quedarse con el título.