Studebaker de Villa Cañás no pudo sumar en su visita a Elortondo y terminó perdiendo 2 a 1 frente a Atlético, en el partido que completó la 27ª fecha del campeonato de Primera División A de la Liga Venadense de Fútbol.

El encuentro se disputó durante la noche del miércoles 21 de octubre en el estadio Pancho Fiori, donde el conjunto local consiguió una victoria que le permitió mejorar su situación en la tabla de posiciones y abandonar, al menos por esta jornada, el descenso directo.

Para Studebaker, el resultado significó una nueva derrota fuera de casa, en un compromiso que tuvo su definición durante la primera etapa y que recuperó incertidumbre en los minutos finales.

Dos goles en el primer tiempo complicaron a Studebaker

Atlético Elortondo logró ponerse en ventaja cuando apenas se habían disputado 15 minutos. Nahuel Giménez fue el encargado de convertir el primer tanto y establecer el 1 a 0 para el conjunto local.

A partir de esa diferencia, el partido comenzó a presentar un escenario desfavorable para el equipo de Villa Cañás, que necesitaba encontrar el empate antes del descanso.

Sin embargo, sobre los 45 minutos llegó otra acción determinante. Iván Bazán convirtió un gol en contra que amplió la ventaja de Atlético Elortondo y dejó el marcador 2 a 0 al término de la primera mitad.

De esta manera, Studebaker se fue al entretiempo con dos goles de desventaja y la necesidad de modificar el resultado durante el complemento.

Marinelli descontó y le puso suspenso al cierre

En la segunda parte, Studebaker consiguió reducir la diferencia cuando el encuentro se acercaba a su final.

A los 44 minutos, Nazareno Marinelli ejecutó un penal y convirtió el descuento para el conjunto de Villa Cañás, estableciendo el 2 a 1.

El gol dejó al visitante a una conquista de alcanzar la igualdad, aunque el tiempo restante no fue suficiente para modificar el resultado.

Atlético Elortondo sostuvo la diferencia y terminó quedándose con los tres puntos ante su público.

Un resultado que cambió la pelea por la permanencia

Más allá de la derrota de Studebaker, el resultado tuvo consecuencias directas en la parte baja de la tabla de la Liga Venadense.

Con esta victoria, Atlético Elortondo consiguió salir de la posición de descenso directo y pasó a ocupar un lugar en zona de promoción.

En contrapartida, Sportivo Sarmiento de Maggiolo quedó ubicado en el puesto de descenso directo, por lo que la disputa por mantener la categoría continúa abierta.

El equipo de Elortondo todavía no aseguró su permanencia y deberá seguir sumando en los compromisos que restan del campeonato.

Por su parte, Studebaker tendrá que recuperar terreno en sus próximas presentaciones. La derrota en el Pancho Fiori dejó al conjunto de Villa Cañás sin puntos en una jornada que terminó siendo especialmente importante para los equipos comprometidos con la permanencia.

El desarrollo de las próximas fechas determinará cómo se resuelven las posiciones de descenso y promoción en la máxima categoría del fútbol regional.