El patinaje artístico de Venado Tuerto consiguió dos resultados internacionales con la participación de Quimera Team en los World Skate Games Asunción 2026. El conjunto argentino finalizó quinto en Precisión Senior y noveno en Show Large Groups, en lo que representó su primera experiencia en una competencia mundial de estas características.

El equipo llegó a Paraguay después de una temporada de competencias nacionales e internacionales que le permitió clasificar a sus dos formaciones Senior. Ambas lograron ubicarse entre las diez mejores de sus respectivas especialidades.

Un quinto puesto entre los mejores del mundo

En la categoría Precisión Senior, Quimera obtuvo una puntuación de 60,41, que le permitió finalizar en la quinta posición de la clasificación general.

La participación fue posible gracias al subcampeonato conseguido previamente en la Copa Clausura, resultado que aseguró su lugar como representante argentino en la competencia internacional.

La especialidad de precisión requiere coordinación entre las integrantes, sincronización de movimientos y ejecución conjunta de las figuras establecidas en la coreografía.

“La Última Jugada” alcanzó el noveno lugar

La segunda participación del equipo venadense se desarrolló en Show Large Groups, modalidad en la que presentó la coreografía denominada “La Última Jugada”.

La formación recibió 28,93 puntos y finalizó en el noveno puesto.

En esta categoría, Quimera había obtenido su clasificación después de consagrarse campeona nacional en Show Large WS Senior durante la Copa Clausura.

De esta manera, las dos formaciones lograron completar sus presentaciones en el Mundial y cerrar la competencia dentro de los diez primeros puestos.

Una temporada con títulos y medallas internacionales

El recorrido de Quimera durante 2026 incluyó resultados en diferentes categorías del patinaje artístico.

En las copas Apertura y Clausura consiguió títulos en Show Large WS Senior y Precisión Nacional Infantil. Además, alcanzó subcampeonatos en Precisión WS Senior y Precisión Nacional Junior.

A nivel internacional, participó en el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico de Naciones, disputado en Buenos Aires, donde obtuvo dos medallas de plata en Precisión Senior World Skate y Show Large Senior World Skate.

Estos antecedentes formaron parte de la preparación que finalmente permitió competir en Paraguay.

El Mundial que pudo concretarse después de un intento anterior

La participación en Asunción también tuvo un antecedente particular. Durante 2025, Quimera había conseguido una clasificación para competir en China, pero las dificultades económicas y logísticas impidieron concretar el viaje.

Un año después, el conjunto pudo alcanzar su objetivo de participar en una competencia mundial.

El trabajo deportivo está encabezado por Andrés López, entrenador y creador de las coreografías. La preparación también contó con el acompañamiento de las familias y colaboradores vinculados al equipo.

Con el quinto puesto en Precisión Senior y el noveno en Show Large Groups, Quimera cerró su primera experiencia mundialista y sumó dos resultados internacionales para el deporte de Venado Tuerto.