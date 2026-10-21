La mermelada de limón es una alternativa para quienes buscan preparar conservas caseras con pocos ingredientes. Aunque la acidez y el sabor de la cáscara pueden generar dudas, existe una técnica que permite equilibrar el gusto y conseguir una textura adecuada.

La propuesta utiliza únicamente limones, agua y azúcar, con tres recomendaciones que conviene tener en cuenta durante el proceso.

Los ingredientes necesarios

Para preparar esta mermelada se necesitan:

1 kilo de limones.

1 litro de agua.

1 kilo de azúcar.

La receta aprovecha tanto la pulpa como la cáscara, por lo que resulta importante lavar bien los frutos antes de comenzar.

Primer secreto: cortar los limones correctamente

El procedimiento comienza retirando los extremos de cada limón. Después se cortan por la mitad y en cuartos, para quitar las semillas y la parte central.

El siguiente paso consiste en obtener láminas muy finas, manteniendo la cáscara. Este detalle permite que los trozos se cocinen de manera uniforme y se integren mejor a la preparación.

Segundo secreto: el remojo para reducir el amargor

Una vez cortados, los limones se colocan en un recipiente con abundante agua.

La especialista recomienda dejarlos reposar durante toda la noche. Si no se dispone de tanto tiempo, el remojo puede reducirse a cuatro o cinco horas.

Este procedimiento ayuda a disminuir parte del sabor amargo de la cáscara y favorece su ablandamiento.

Transcurrido ese período, se descarta el agua del remojo para continuar con la cocción.

Cómo cocinar la mermelada

Las rodajas de limón se colocan en una olla junto con un litro de agua. Se cocina a fuego medio y con la olla tapada hasta que la preparación comience a adquirir una consistencia blanda y la parte blanca de la cáscara se vuelva translúcida.

En ese momento se incorpora el kilo de azúcar y se mezcla hasta distribuirlo.

Luego se aumenta la temperatura y se continúa la cocción, revolviendo para evitar que la preparación se adhiera al fondo.

El objetivo es conseguir una consistencia de mermelada que todavía conserve cierta fluidez.

Tercer secreto: controlar el punto de cocción

Uno de los errores más habituales es prolongar demasiado la cocción. Las mermeladas de cítricos pueden espesarse considerablemente al enfriarse debido a la pectina natural de la fruta.

Por eso, conviene retirarla del fuego antes de que adquiera una textura excesivamente firme.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La publicación original sostiene que, mediante un envasado adecuado, la mermelada podría conservarse hasta dos años sin refrigeración.

Sin embargo, esa duración no puede garantizarse únicamente por cerrar los frascos mientras la preparación está caliente. Para almacenarla a temperatura ambiente se necesita un procedimiento de conservación validado, con tratamiento térmico y sellado correctos.

Si no se utiliza ese procedimiento, corresponde mantener la mermelada refrigerada y consumirla en un plazo prudente. No debe asumirse que el producto es estable a temperatura ambiente.

La preparación puede utilizarse en tostadas, galletitas, rellenos de tortas y otras recetas de repostería.