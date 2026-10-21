Cuatro integrantes del Programa Adaptado Municipal de Actividades Deportivas para personas con Discapacidad (Pramad) de Venado Tuerto participaron el sábado 10 de octubre de una nueva jornada de la Copa Santa Fe de Atletismo, desarrollada en la ciudad de Rosario.

La competencia tuvo lugar en la pista Luis Brunetto del Estadio Municipal Jorge Newbery y contó con la fiscalización de la Asociación Rosarina de Atletismo.

Los deportistas que representaron a Venado Tuerto fueron Elías Núñez, Nicolás Destefano, Moira Ferrero y Axel Mora, quienes participaron en pruebas de atletismo adaptado. La delegación estuvo acompañada por los docentes Victoria Azcurra y Silvio Lucero.

Una nueva experiencia en el atletismo provincial

La participación de los alumnos se enmarca en las actividades deportivas que desarrolla el Pramad, una propuesta municipal orientada a facilitar el acceso de personas con discapacidad a distintas disciplinas y espacios de formación.

La Copa Santa Fe de Atletismo reúne a deportistas de diferentes localidades de la provincia y contempla jornadas de competencia en distintas pistas santafesinas.

En esta oportunidad, los representantes venadenses pudieron formar parte de una instancia provincial, compartiendo el escenario deportivo con participantes de otras delegaciones.

Si bien la información oficial no especifica las disciplinas individuales, los registros alcanzados ni las posiciones finales, sí confirma la presencia de los cuatro atletas en las pruebas adaptadas.

El reconocimiento del municipio

Desde la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural y la Dirección de Deportes de Venado Tuerto destacaron la participación de la delegación y el trabajo de los docentes que acompañaron la actividad.

“Felicitamos a alumnos y docentes del Pramad por esta participación. Seguimos acompañando el deporte, el esfuerzo y el crecimiento de nuestros atletas”, expresaron desde las áreas municipales.

El reconocimiento se suma al trabajo que el programa desarrolla a través de actividades deportivas y educativas destinadas a personas con discapacidad.

La Copa Santa Fe y el deporte adaptado

La Copa Santa Fe forma parte de las competencias deportivas provinciales organizadas con la participación de diferentes instituciones. En el caso del atletismo, intervienen la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), la Federación Santafesina y la Lotería de Santa Fe.

El certamen desarrolla su calendario en diferentes escenarios de la provincia, permitiendo que deportistas de distintas localidades accedan a jornadas de competencia.

Para los integrantes del Pramad, estas participaciones representan oportunidades de continuidad deportiva, intercambio con otras delegaciones y experiencia en competencias fuera de su ciudad.

La presencia de Núñez, Destefano, Ferrero y Mora en Rosario constituye una nueva participación del programa municipal en el calendario provincial. Por el momento, no se informaron las próximas competencias de la delegación.