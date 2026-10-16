El Gobierno de Venado Tuerto incorporó una nueva cuadra de pavimento en el barrio Pedro Iturbide, como parte de las intervenciones que lleva adelante la Secretaría de Servicios y Obras Públicas en diferentes puntos de la ciudad.

Los trabajos estuvieron a cargo de la División Pavimento y consistieron en el hormigonado de calle Iturbide, en el tramo comprendido entre Falucho y San Lorenzo.

La intervención forma parte de las tareas municipales destinadas a mejorar las condiciones de circulación y la infraestructura urbana. Sin embargo, no se precisó cuándo quedará habilitada la nueva calzada para el tránsito vehicular.

Intervenciones para mejorar los desagües

En paralelo a la pavimentación, el municipio desplegó equipos para realizar trabajos sobre el sistema de drenaje urbano.

Uno de los operativos se desarrolló sobre calle Alem, entre 2 de Abril y Presidente Perón, donde un camión desobstructor efectuó tareas de limpieza de sumideros y cañerías.

Además, se construyeron sumideros en las intersecciones de Piacenza y Dorrego, y de Goumond y Saavedra.

Estas estructuras permiten captar el agua de lluvia y conducirla hacia los desagües, por lo que su mantenimiento resulta necesario para favorecer el escurrimiento durante las precipitaciones.

Por otro lado, la División Cordón Cuneta realizó reparaciones de cordones y limpieza de cruces destinados al drenaje en Santiago del Estero, entre JJ Paso y Matheu.

Mantenimiento vial en los barrios Norte y Malvinas Argentinas

Las tareas también alcanzaron a sectores con calles que requieren intervenciones periódicas para conservar sus condiciones de circulación.

Según la información municipal, el área Arreglo de Calles efectuó trabajos de perfilado en los barrios Norte y Malvinas Argentinas.

Este procedimiento permite nivelar la superficie de las calzadas y corregir irregularidades que pueden generarse por el tránsito y las condiciones climáticas.

En tanto, en la intersección de Gobernador Pujato y Urquiza se realizaron tareas de levantamiento de suelo. En ese mismo sector, personal de la División Cordón Cuneta trabajó en el acondicionamiento de moldes para futuras intervenciones.

Obras distribuidas en distintos sectores

El conjunto de trabajos comprende pavimentación, mantenimiento de calles y mejoras en la infraestructura de desagües, tres aspectos vinculados con la circulación y el funcionamiento de los servicios urbanos.

Desde el municipio se informó sobre los sectores intervenidos, aunque no se difundieron detalles del presupuesto destinado a estas tareas ni un cronograma completo de las próximas obras.

Con la incorporación de la cuadra de calle Iturbide, el barrio Pedro Iturbide suma un nuevo tramo hormigonado. Resta conocer la fecha de habilitación al tránsito y las siguientes calles previstas dentro del programa municipal de pavimentación.