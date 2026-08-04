Un hombre de 37 años quedó en prisión preventiva acusado de amenazar al presidente comunal de Murphy, Ezequiel Rodríguez, para que autorizara el traslado de su puesto de comidas a un sector de mayor movimiento comercial.

La medida fue dispuesta por el juez Leandro Martín durante una audiencia realizada el lunes 3 de agosto en los Tribunales de Venado Tuerto. El magistrado hizo lugar al pedido presentado por el fiscal Luis Lagioia y ordenó que el imputado permanezca detenido mientras continúa el proceso penal.

El acusado fue identificado por sus iniciales, J.O.B., y su conducta fue calificada inicialmente como amenaza coactiva agravada. La Fiscalía consideró que las intimidaciones estuvieron dirigidas contra una autoridad pública con el propósito de influir sobre una decisión vinculada con sus funciones.

Los audios enviados por WhatsApp

Según la investigación, el episodio ocurrió durante la tarde del 24 de julio, cuando el hombre habría enviado una serie de mensajes de audio al teléfono de Rodríguez.

El imputado pretendía trasladar su carro-bar a un sector ubicado en inmediaciones de la ruta nacional 33, frente a otros puestos comerciales. Como alternativa, habría solicitado que la Comuna ordenara el desplazamiento de uno de esos emprendimientos.

De acuerdo con la acusación fiscal, en los audios manifestó que estaba “acostumbrado a otro nivel de violencia” y que, si no conseguía una respuesta favorable mediante las vías administrativas, resolvería el conflicto “a su manera”.

También habría advertido que se instalaría igualmente en el lugar y que estaba dispuesto a enfrentarse con la Policía antes de regresar a prisión.

Referencias a otras personas

La Fiscalía indicó que el acusado mencionó a dos personas identificadas como “Guille” y “Morocho”, a quienes relacionó con “los Cantero” y describió como capaces de cometer hechos violentos.

Estas expresiones forman parte de la atribución realizada por el Ministerio Público de la Acusación y deberán ser analizadas durante el avance de la investigación.

Según la imputación, los mensajes provocaron temor en el presidente comunal, tanto por su seguridad personal como por la de su familia.

La resolución judicial

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó transcripciones de los audios, capturas de pantalla, testimonios y registros relacionados con el puesto comercial.

La defensa del imputado estuvo a cargo de la defensora pública Gisela Figuera. No trascendieron detalles sobre los argumentos expuestos por la representante legal durante la audiencia.

Después de escuchar a las partes, el juez Leandro Martín resolvió dictar la prisión preventiva. La medida no implica una condena y se mantendrá mientras continúa la investigación penal.