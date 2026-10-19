El Gobierno de Santa Fe elevó a 25 millones de pesos la recompensa destinada a quienes brinden información que permita avanzar en el esclarecimiento del homicidio de Ariel Edgardo Turnaturi, el comerciante asesinado durante un intento de robo en Villa Gobernador Gálvez, en diciembre de 2023.

La decisión apunta a obtener nuevos elementos para la investigación judicial, a casi tres años del hecho. Desde la Provincia indicaron que los datos aportados serán analizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que determinará su relevancia y si corresponde efectuar el pago.

La convocatoria está dirigida a cualquier persona que cuente con información útil para la causa. Las autoridades aseguraron que se garantizará la reserva de identidad de quienes colaboren.

El asesinato que se investiga desde 2023

El crimen ocurrió el 18 de diciembre de 2023, cuando Turnaturi se encontraba trabajando en su despensa, ubicada en la esquina de las calles Libertad e Independencia, en Villa Gobernador Gálvez, localidad del departamento Rosario.

Según la reconstrucción difundida por el Gobierno provincial, tres personas armadas ingresaron al establecimiento con intenciones de robo. Durante el episodio, el comerciante recibió disparos de arma de fuego que le provocaron heridas de gravedad.

Tras el ataque, fue trasladado al Hospital Anselmo Gamen, donde recibió las primeras atenciones médicas. Debido a su estado, posteriormente fue derivado al Hospital Provincial de Rosario.

Pese a la asistencia recibida, Turnaturi falleció como consecuencia de las lesiones.

Una recompensa para obtener nuevas pistas

La actualización del monto forma parte del programa de recompensas que desarrolla el Gobierno santafesino para promover la colaboración ciudadana en investigaciones penales.

El mecanismo permite que personas que tengan conocimiento de circunstancias vinculadas con determinados delitos aporten información a las autoridades, bajo condiciones de confidencialidad.

En este caso, la Fiscalía a cargo de la investigación será responsable de evaluar los datos recibidos, establecer su utilidad para el esclarecimiento del homicidio y resolver la procedencia del pago.

El comunicado oficial no precisa cuántas personas fueron investigadas hasta el momento ni informa sobre posibles detenciones o imputaciones relacionadas con el asesinato.

Tampoco se especifica cuál era el monto anterior de la recompensa.

Cómo aportar información sobre el caso

Quienes tengan datos que puedan contribuir a esclarecer el crimen pueden comunicarse a través de los siguientes canales oficiales:

Emergencias: 911.

Correo electrónico: [email protected].

Atención presencial: cualquiera de las sedes del Ministerio Público de la Acusación.

La información sobre el ofrecimiento también está publicada en el sitio oficial del Gobierno de Santa Fe.

La investigación continúa abierta y las autoridades buscan que la difusión de la recompensa permita incorporar nuevos testimonios o elementos que contribuyan a determinar las responsabilidades penales por el asesinato.