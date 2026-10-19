El diputado provincial Leo Calaianov invita a comerciantes, emprendedores y propietarios de pequeños negocios a participar de una capacitación virtual sobre inteligencia artificial, orientada a mejorar las ventas, la comunicación comercial y la atención al cliente.

La actividad se desarrollará el jueves 22 de octubre, a partir de las 14, y tendrá una duración aproximada de una hora y media. La propuesta busca acercar herramientas tecnológicas a quienes desarrollan actividades comerciales y desean conocer nuevas posibilidades para aplicarlas en sus tareas cotidianas.

Inteligencia artificial aplicada al comercio

Bajo el título “Inteligencia artificial: para vender, comunicar y atender mejor”, el encuentro abordará distintas aplicaciones de esta tecnología en el ámbito de los negocios.

La capacitación estará a cargo de Pablo Brunet, licenciado en Administración de Empresas y con un posgrado en Inteligencia Artificial, quien será el responsable de desarrollar los contenidos previstos para la jornada.

Según la convocatoria, uno de los objetivos es que los participantes puedan conocer herramientas prácticas sin necesidad de contar con conocimientos técnicos previos.

En este sentido, la propuesta está dirigida tanto a comerciantes que administran establecimientos tradicionales como a emprendedores que utilizan canales digitales para ofrecer sus productos y servicios.

Nuevas herramientas para pequeños negocios

La incorporación de inteligencia artificial al comercio abre distintas posibilidades para organizar tareas, elaborar contenidos publicitarios, preparar respuestas a consultas frecuentes y desarrollar estrategias de comunicación.

Estas aplicaciones pueden resultar útiles para negocios que necesitan mantener una presencia activa en redes sociales, responder mensajes de potenciales clientes o presentar sus productos mediante diferentes canales de venta.

Además, algunas herramientas permiten asistir en la redacción de publicaciones, la planificación de campañas y la organización de información comercial.

Sin embargo, su implementación requiere conocer sus alcances y limitaciones, especialmente cuando se trabaja con datos personales, información de clientes o contenidos que deben ser revisados antes de su publicación.

La convocatoria impulsada por Calaianov se inscribe en este escenario de creciente utilización de herramientas digitales en actividades comerciales. No obstante, todavía no se difundió un programa detallado de los temas que se abordarán durante el encuentro.

Cómo participar de la capacitación

La jornada se desarrollará de manera completamente virtual, por lo que los interesados podrán participar a distancia, sin necesidad de trasladarse a una sede física.

Desde la organización informaron que los cupos serán limitados, aunque no se precisó la cantidad de participantes que podrán acceder.

Quienes deseen obtener más información o realizar la inscripción deberán comunicarse al teléfono 3462 639868.

La capacitación está prevista para el jueves 22 de octubre, a las 14, con una duración estimada de 90 minutos. Hasta el momento, la convocatoria no especifica si la participación tendrá algún costo ni qué plataforma se utilizará para la transmisión.