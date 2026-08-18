Firmat conmemoró el 176° aniversario del Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín con un acto oficial desarrollado en la Plaza Bernardino Rivadavia, donde además quedó inaugurada la renovada explanada del monumento dedicado al Libertador.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Leonel Maximino y reunió el homenaje histórico con la puesta en valor de uno de los sectores tradicionales del espacio público de la ciudad.

La intervención tuvo como objetivo recuperar y jerarquizar el entorno del Monumento a San Martín, generando un espacio renovado para el encuentro de los vecinos y las actividades conmemorativas.

Desde el municipio señalaron que los trabajos forman parte de las acciones destinadas a mejorar y recuperar distintos espacios públicos de Firmat.

Cuatro obras que recorren la vida de San Martín

Uno de los aspectos destacados de la renovación fue la incorporación de cuatro placas realizadas por el artista firmatense Sergio Passerini.

Las obras representan diferentes momentos de la trayectoria de José de San Martín, desde su regreso al territorio rioplatense hasta episodios centrales de la campaña independentista.

De esta manera, la nueva explanada incorpora también un componente artístico y educativo, vinculando uno de los principales capítulos de la historia argentina con la producción cultural de un artista de Firmat.

La incorporación de las cuatro piezas fue informada oficialmente por el municipio en el marco de las actividades realizadas por la conmemoración del 17 de agosto.