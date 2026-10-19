La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), ubicada en Casilda, prepara una nueva actividad académica destinada a abordar la prevención de enfermedades zoonóticas y su impacto en la salud pública.

Se trata de la segunda edición de la Jornada de Concientización sobre Enfermedades Zoonóticas, prevista para el jueves 22 de octubre, a partir de las 16, en el anfiteatro de la institución.

La propuesta es organizada por las cátedras de Parasitología Veterinaria y Enfermedades Parasitarias y contará con la participación de docentes, especialistas y profesionales invitados.

Qué son las enfermedades zoonóticas

Las zoonosis son enfermedades e infecciones que pueden transmitirse naturalmente entre animales y seres humanos. Su prevención requiere acciones vinculadas con la salud animal, la higiene, el ambiente y la vigilancia sanitaria.

En este contexto, la jornada buscará acercar conocimientos científicos y herramientas de prevención a estudiantes, profesionales y personas interesadas en conocer cómo se producen estas enfermedades y cuáles son las medidas que permiten reducir los riesgos.

Uno de los ejes será la relación entre animales y seres humanos en los procesos de transmisión, un aspecto que involucra tanto a la medicina veterinaria como a otras disciplinas relacionadas con la salud.

Investigaciones y prevención

Durante el encuentro también se abordarán las estrategias del parásito Toxocara spp., un grupo de nematodos de importancia sanitaria que puede provocar infecciones en seres humanos.

Además, se presentarán avances de investigaciones desarrolladas en el ámbito de la Cátedra de Parasitología, con el propósito de compartir conocimientos producidos en el ámbito universitario.

Los contenidos estarán vinculados con el concepto de Una Salud, un enfoque que reconoce la relación entre la salud de las personas, los animales y los ecosistemas.

Esta perspectiva propone que la prevención de enfermedades no dependa únicamente de la atención médica, sino también de la vigilancia veterinaria, las condiciones ambientales y el trabajo coordinado entre diferentes sectores.

Inscripciones abiertas y certificados

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios, docentes, profesionales vinculados con la salud y personas interesadas en las temáticas propuestas.

Quienes deseen participar deberán completar previamente el formulario de inscripción habilitado por la organización.

Formulario de inscripción a la jornada

Desde la Facultad informaron que se entregarán certificados de asistencia a quienes participen del encuentro.

La actividad forma parte de las iniciativas de divulgación y formación vinculadas con la prevención sanitaria. La jornada permitirá compartir investigaciones y promover el conocimiento sobre enfermedades que involucran la salud humana, animal y ambiental.