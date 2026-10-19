Un hombre fue aprehendido en la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe, luego de un episodio de presunta violencia de género en el que su expareja y un joven que la acompañaba habrían sido agredidos y encerrados dentro del baño de una vivienda.

El procedimiento se desarrolló en un domicilio ubicado sobre calle Rivadavia al 2400, después de que llamados a la central de emergencias 911 alertaran sobre una situación de violencia y la presencia de dos personas que no podían salir del inmueble.

la intervención policial se produjo alrededor de las 7:30. La información difundida no precisa la fecha exacta en la que ocurrió el incidente.

Cómo se habría producido la agresión

De acuerdo con la reconstrucción publicada, la mujer había regresado a su vivienda acompañada por un joven, luego de haber concurrido a un local nocturno.

En esas circunstancias, su expareja habría irrumpido en el domicilio y comenzado a agredir físicamente a ambos.

Siempre según la misma versión, el sospechoso habría golpeado a las dos personas y posteriormente las habría encerrado bajo llave en el baño de la propiedad, impidiéndoles salir.

La publicación señala que el acompañante consiguió escapar aprovechando un descuido y salió a la calle para solicitar asistencia.

Su pedido de ayuda permitió que efectivos policiales acudieran al lugar e intervinieran en el domicilio.

Intervención policial y aprehensión

Tras recibir el aviso, personal policial ingresó a la vivienda y logró aprehender al hombre señalado como responsable de las agresiones.

Durante el procedimiento, los agentes también pusieron a resguardo a la mujer que se encontraba en el inmueble.

Hasta el momento, la información publicada no detalla si las personas agredidas necesitaron atención médica, si presentaron lesiones constatadas oficialmente o si se solicitaron medidas de protección posteriores al episodio.

Tampoco se difundieron datos sobre la edad de los involucrados ni antecedentes de denuncias entre las partes.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía

Las actuaciones fueron derivadas a la fiscalía en turno, identificada por el medio como la que se encontraba a cargo del fiscal Emiliano Ehret.

El caso fue informado como un episodio de violencia de género, aunque no se precisó la calificación penal formal que podría corresponderle al sospechoso.

En este marco, la investigación deberá establecer cómo se desarrollaron los acontecimientos, determinar las responsabilidades y evaluar las pruebas reunidas durante el procedimiento.

Entre los elementos que podrían resultar relevantes se encuentran las declaraciones de las personas involucradas, los registros de las comunicaciones al 911 y las constataciones realizadas por el personal policial.

Por otro lado, no se informó si el hombre continuaba privado de su libertad ni si se había fijado una audiencia judicial.

La causa permanece sujeta a las actuaciones de la Justicia, mientras se espera información oficial que permita conocer las medidas adoptadas y la situación procesal del aprehendido.