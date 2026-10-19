La Comuna de Carreras anunció la apertura de la inscripción para participar del sorteo de cuatro viviendas que se ejecutan en conjunto con el Gobierno de Santa Fe. La convocatoria está destinada a grupos familiares que cumplan con los requisitos establecidos por el sistema provincial de acceso a la vivienda.

Los interesados deberán completar la solicitud a través del Registro Digital de Acceso a la Vivienda, utilizando su ID Ciudadana. El procedimiento es completamente gratuito, se realiza por internet y no requiere intermediarios.

Quienes ya estén registrados en el sistema también deberán revisar y actualizar su información para participar de la convocatoria.

Cómo inscribirse al sorteo

Para iniciar el trámite, los postulantes deben ingresar al sitio oficial del Gobierno de Santa Fe:

www.santafe.gob.ar/rdav

Desde allí podrán acceder al registro digital, completar sus datos personales y familiares e incorporar la información requerida para la evaluación de su solicitud.

La inscripción no implica la adjudicación automática de una vivienda. Una vez concluido el período de registro, se publicará un padrón provisorio de postulantes.

Por el momento, la información difundida no precisa la fecha de cierre de las inscripciones ni el día previsto para el sorteo.

Cuáles son los requisitos para participar

Uno de los principales requisitos es acreditar una residencia o actividad laboral en Carreras durante al menos los últimos dos años.

Además, los aspirantes deberán integrar un grupo familiar. Entre las conformaciones contempladas se encuentran matrimonios, parejas convivientes, padres con hijos, hermanos y abuelos con nietos.

También se establecen condiciones vinculadas con los antecedentes y la situación patrimonial de los solicitantes.

Según la información difundida, los postulantes no deberán registrar antecedentes penales, deudas alimentarias ni encontrarse en situación de concurso o quiebra.

Tampoco podrán ser propietarios de una vivienda ni haber recibido una unidad habitacional estatal durante los últimos diez años.

Estas condiciones deberán ser verificadas durante el procedimiento de evaluación correspondiente.

Qué ingresos se pueden presentar

Otro de los puntos importantes es la acreditación de ingresos mensuales demostrables.

De acuerdo con las condiciones informadas, al menos el 75% de esos ingresos deberá corresponder al titular y al cotitular de la solicitud.

Entre las fuentes admitidas se incluyen salarios de trabajadores en relación de dependencia, ingresos de monotributistas y autónomos, jubilaciones y pensiones.

También se contemplan prestaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijo y otros subsidios, de acuerdo con las condiciones del programa.

Qué sucede después de la inscripción

Una vez finalizada la convocatoria, se dará a conocer un padrón provisorio que permitirá identificar a las personas incorporadas al proceso.

La publicación de ese listado será una instancia previa a las siguientes etapas del procedimiento habitacional.

Mientras tanto, se recomienda que las familias interesadas completen o actualicen sus datos exclusivamente mediante el sitio oficial del Gobierno de Santa Fe y consulten los canales institucionales para conocer las fechas y novedades del sorteo.