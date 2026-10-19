Una mujer de 40 años perdió la vida durante las primeras horas del domingo 18 de octubre en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 33, en el tramo comprendido entre las localidades santafesinas de Casilda y Sanford.

El episodio se registró en un sector conocido como la Curva del Ombú, donde, por circunstancias que todavía se investigan, el automóvil en el que circulaba la víctima se salió de la calzada.

la conductora tenía domicilio en Casilda y falleció en el lugar del hecho. Hasta el momento, no se difundieron oficialmente su identidad ni mayores precisiones sobre la mecánica del siniestro.

Intervención de los servicios de emergencia

Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia con la participación de efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional IV, Bomberos Voluntarios de Casilda y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

Los equipos trabajaron en el sector para atender la situación, realizar las actuaciones correspondientes y organizar la circulación vehicular.

Las causas del despiste permanecen bajo investigación. Los peritajes deberán establecer qué ocurrió antes de que el vehículo abandonara la calzada y si existieron factores externos que contribuyeron al desenlace.

Un camión había volcado el viernes cerca de Sancti Spíritu

El siniestro fatal se conoció después de otro episodio ocurrido durante la noche del viernes 16 de octubre, también sobre la Ruta Nacional 33, aunque en un tramo diferente.

En inmediaciones de la estancia La Josefina, un camión IVECO que transportaba maíz despistó y terminó con su acoplado volcado sobre el pavimento.

El transporte era conducido por un hombre de 42 años, oriundo de Monte Caseros, provincia de Corrientes, quien no sufrió lesiones.

Como consecuencia del vuelco, parte de la carga quedó esparcida sobre la ruta, lo que provocó una obstrucción parcial de la calzada y obligó a implementar un operativo de tránsito asistido.

En el lugar intervinieron agentes de la Guardia Provincial, personal de la Comisaría de Sancti Spíritu y efectivos de la Subcomisaría 14.ª de Amenábar.

Los uniformados coordinaron la circulación de los vehículos mientras se desarrollaban las tareas necesarias para despejar el sector.

Dos siniestros en distintos sectores de la Ruta 33

Aunque ambos episodios ocurrieron sobre la misma ruta nacional durante el fin de semana, se trata de hechos independientes y no existen elementos informados que permitan vincularlos.

El accidente entre Casilda y Sanford dejó una víctima fatal, mientras que el vuelco del camión cerca de Sancti Spíritu provocó complicaciones transitorias en el tránsito, sin personas lesionadas.

Las actuaciones correspondientes deberán determinar las circunstancias de cada hecho. En particular, se aguardan precisiones oficiales sobre las causas del despiste que terminó con la vida de la conductora.