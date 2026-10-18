El Ministerio de Salud de Santa Fe pondrá en marcha jornadas intensivas de cirugía en diez hospitales públicos de tercer nivel, con la meta de realizar más de 300 intervenciones en diez días hábiles. El operativo se desarrollará entre el 19 y el 30 de octubre e incluirá operaciones de vesícula en adultos y de amígdalas y adenoides en pacientes pediátricos.

La programación contempla colecistectomías videolaparoscópicas, una técnica mínimamente invasiva para extraer la vesícula, y adenoamigdalectomías. Según la información oficial, son procedimientos estandarizados y de baja complejidad que permiten organizar la atención y una recuperación rápida. El alta podrá darse el mismo día cuando la evolución clínica de cada paciente lo permita.

Durante la primera semana, del 19 al 23 de octubre, las cirugías de vesícula se realizarán en los hospitales Eva Perón, de Granadero Baigorria; J. B. Iturraspe, de Santa Fe; y Central de Reconquista. En esas mismas fechas, el Hospital Provincial de Rosario y el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, de Santa Fe, efectuarán las operaciones de amígdalas.

Del 26 al 30 de octubre, las intervenciones de vesícula continuarán en el Hospital Provincial del Centenario, de Rosario; el José María Cullen, de Santa Fe; y el Alejandro Gutiérrez, de Venado Tuerto. El Hospital de Niños Zona Norte, de Rosario, realizará las adenoamigdalectomías. En Rafaela, el Hospital Dr. Jaime Ferré llevará adelante ambos procedimientos durante esa segunda semana.

La preparación comenzó a mediados de año. De acuerdo con la información del Ministerio, los equipos seleccionaron a pacientes con diagnóstico confirmado, completaron los estudios prequirúrgicos y organizaron los circuitos de ingreso y rotación en los quirófanos. El seguimiento será ambulatorio, entre los siete y diez días posteriores a cada intervención.

El trabajo involucra a los servicios de Cirugía, Quirófano, Anestesiología, Enfermería e Instrumentación, además de Farmacia, Compras, Servicios Generales, Admisión y las direcciones médicas. Cinco empresas vinculadas con la bioingeniería y la esterilización colaborarán con una torre de videolaparoscopía, cajas instrumentales y recursos para acelerar la disponibilidad del material esterilizado.

El antecedente es la Semana de la Vesícula que el Hospital Provincial de Rosario realizó entre el 4 y el 9 de mayo de este año. Según los resultados informados, allí se concretaron 58 colecistectomías, con una duración promedio de 40 minutos, sin suspensiones por parte de los pacientes, conversiones a cirugía abierta ni complicaciones posoperatorias.

Con esa experiencia como referencia, la cartera sanitaria extendió la estrategia a los diez establecimientos. El objetivo oficial es aumentar la cantidad de operaciones mediante la organización de los equipos y recursos disponibles, prevenir complicaciones y mejorar el aprovechamiento de los quirófanos para las intervenciones de mayor complejidad.