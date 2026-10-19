Una nueva encuesta nacional de la Universidad de San Andrés muestra un escenario electoral abierto de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La Libertad Avanza encabeza la intención de voto con el 26%, seguida por el peronismo, que alcanza el 24%, mientras que una parte importante de los consultados todavía no definió su preferencia.

Los datos corresponden a la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), realizada entre el 5 y el 13 de octubre de 2026 y difundida este lunes 19.

El relevamiento también midió la valoración de la administración nacional: el 60% de los encuestados manifestó desaprobar la gestión del presidente Javier Milei, frente a un 36% que expresó su aprobación.

La intención de voto para las presidenciales de 2027

Ante la consulta sobre qué partido elegirían si las elecciones se realizaran actualmente, La Libertad Avanza obtuvo el 26% de las respuestas y el peronismo reunió el 24%.

La diferencia de dos puntos porcentuales fue presentada en el informe periodístico como un empate técnico, aunque resulta necesario considerar el margen de error del estudio para interpretar esa distancia.

Detrás de las principales fuerzas aparecen el Frente de Izquierda, con el 4%; el PRO y Provincias Unidas, con el 3% cada uno; y la Unión Cívica Radical, con el 2%.

Por otro lado, el 5% manifestó que votaría en blanco y el 4% indicó que no concurriría a votar.

Uno de los datos centrales es que el 21% todavía no sabe a qué espacio apoyaría, mientras que otro 5% prefirió no responder. En conjunto, representan el 26% de los consultados.

ENCUESTA ELECTORAL 2027 Universidad de San Andrés | ESPOP

Relevamiento del 5 al 13 de octubre de 2026 INTENCIÓN DE VOTO La Libertad Avanza 26% Peronismo 24% Frente de Izquierda 4% PRO 3% Provincias Unidas 3% Unión Cívica Radical 2% No sabe a quién votar 21% Prefiere no responder 5% EVALUACIÓN DEL GOBIERNO DE MILEI 60% Desaprueba 36% Aprueba Desaprueba 60% | Aprueba 36% | Resto 4% La Libertad Avanza supera al peronismo por apenas 2 puntos porcentuales.

El 26% no definió una preferencia partidaria o prefirió no responder. Fuente: Universidad de San Andrés (ESPOP).

Datos difundidos el 19 de octubre de 2026.

Porcentajes sobre el total de encuestados. No se muestran todas las categorías de voto. NOVEDADES DEL SUR

El 60% desaprueba la gestión de Javier Milei

La evaluación del Gobierno nacional constituye otro de los ejes del relevamiento.

Según los resultados difundidos, seis de cada diez encuestados desaprueban la administración de Milei, mientras que el 36% la respalda.

Esto representa una diferencia negativa de 24 puntos porcentuales entre aprobación y desaprobación.

En comparación con septiembre, el estudio no registra variaciones significativas en estos indicadores.

Sin embargo, el nivel de desaprobación no se traduce automáticamente en respaldo a una única fuerza opositora, una situación que también aparece reflejada en las preferencias electorales.

Cómo se distribuye el voto entre oficialismo y oposición

Entre quienes aprueban la gestión presidencial, el 66% manifestó que votaría a La Libertad Avanza en 2027.

En cambio, entre quienes desaprueban al Gobierno, el 39% se inclinó por el peronismo.

El informe también analizó la continuidad de las preferencias respecto de las elecciones de 2023.

De acuerdo con esos resultados, el peronismo conserva el respaldo del 70% de quienes votaron a Sergio Massa, mientras que La Libertad Avanza retiene al 64% de los electores que acompañaron a Milei en la primera vuelta presidencial.

Además, el 41% de quienes votaron a Patricia Bullrich en aquella elección afirmó que actualmente elegiría a La Libertad Avanza.

Un escenario electoral todavía abierto

Los resultados muestran que ninguno de los dos principales espacios supera el 30% de intención de voto entre el total de los encuestados.

A más de un año de las elecciones presidenciales, las preferencias podrían modificarse según la evolución económica, la evaluación de la gestión y las definiciones políticas de los distintos sectores.

Por el momento, la encuesta refleja una competencia ajustada entre oficialismo y peronismo, junto con un porcentaje relevante de ciudadanos que todavía no expresa una preferencia electoral definida.