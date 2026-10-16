El Gobierno de Santa Fe incorporó 90 bombas de agua para reforzar la respuesta ante posibles emergencias hídricas vinculadas con El Niño y la crecida del río Paraná. La compra demandó una inversión de $1.109.772.600 y fue presentada este viernes 16 de octubre por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Los equipos serán administrados por la Provincia y distribuidos territorialmente a través de la Secretaría de Protección Civil. Su incorporación permitirá complementar los sistemas fijos de bombeo y ampliar la capacidad de evacuar agua ante anegamientos, en coordinación con municipios y comunas.

La adquisición incluye 40 bombas de bajo levante, similares a las utilizadas en la actividad arrocera, que funcionan con tractores. De ese total, 22 tienen un caudal de un millón de litros por hora; 14, de dos millones; y cuatro, de tres millones. También se compraron 50 bombas de achique, con capacidad de 90.000 litros por hora cada una, según el detalle del equipamiento presentado.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que la distribución busca acortar los tiempos de respuesta ante eventuales contingencias. Los equipos de mayor caudal podrán utilizarse con tractores disponibles en las localidades y servirán como apoyo a la infraestructura existente.

La preparación se desarrolla mientras los organismos nacionales siguen la evolución del Paraná. Según la información atribuida a la Prefectura Naval Argentina, este viernes el río se ubicaba en torno a los 3,38 metros frente a Rosario y podría aproximarse a los 4,50 metros hacia fines de octubre. Esa proyección describe un escenario posible y no una altura ya alcanzada.

El Instituto Nacional del Agua, por su parte, informó un ascenso gradual en el tramo comprendido entre Santa Fe, Paraná y Rosario, dentro del rango de aguas medias. Para los siguientes 15 días prevé una intensificación de esa tendencia. En Santa Fe y Paraná, sus previsiones contemplan la posibilidad de aproximarse o superar los niveles de alerta durante los últimos diez días de octubre; para Rosario no establece una fecha de superación.

Mijich señaló que la planificación provincial comprende cerca de 600 intervenciones, trabajos sobre más de 5.000 kilómetros de canales y mantenimiento de 500 kilómetros de terraplenes de defensa. También mencionó tareas en estaciones de bombeo y una inversión cercana a los $30.000 millones en ese conjunto de acciones.

Pullaro sostuvo que la compra forma parte de las medidas preventivas y mencionó, además, la incorporación de camiones y grupos electrógenos, la limpieza de canales y el refuerzo de defensas.

El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, explicó que se evalúan de manera permanente escenarios de crecida y lluvias, con seguimiento de los indicadores de Prefectura, el Instituto Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional. Advirtió que podrían registrarse complicaciones, aunque afirmó que los recursos incorporados permitirán mejorar la capacidad de respuesta.

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