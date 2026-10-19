Even Healthcare recaudó 50 millones de dólares en una ronda liderada por Khosla Ventures para ampliar su red de hospitales en India. La empresa proyecta abrir cinco establecimientos en Bengaluru durante los próximos seis meses, con un modelo de remuneración médica que busca priorizar los resultados de los tratamientos.

Según la compañía, la operación se realizó íntegramente mediante capital accionario y elevó su valoración a 300 millones de dólares, el triple que hace 18 meses. Con esta ronda, el financiamiento acumulado supera los 120 millones de dólares. Khosla Ventures participa desde la inversión semilla de 2021.

Even ya abrió dos hospitales en Bengaluru. Su cofundador Mayank Banerjee afirmó, en una entrevista con TechCrunch, que ambos alcanzaron rentabilidad operativa, sin contar la depreciación, antes de cumplir un año. Ese resultado corresponde a los establecimientos y no implica que toda la empresa sea rentable.

La compañía todavía registra pérdidas. Según los documentos regulatorios citados en el material disponible, cerró el año fiscal 2025 con una pérdida neta equivalente a unos 9,50 millones de dólares, casi un 25% superior a la del ejercicio anterior. Los ingresos fueron de aproximadamente 2,86 millones de dólares.

Fundada en 2021 por Banerjee, Matilde Giglio y Alessandro Ialongo, Even inicialmente recurría a hospitales asociados. Banerjee explicó a TechCrunch que decidieron operar centros propios después de detectar recomendaciones de pruebas y cirugías que consideraban innecesarias. Esa evaluación corresponde a la empresa.

Para expandirse, Even alquila edificios hospitalarios mediante contratos de 20 años y compra el equipamiento necesario. Según explicó Banerjee, los médicos reciben salarios fijos, sin relación con la cantidad de estudios o intervenciones que indican. Pueden cobrar bonificaciones vinculadas con resultados clínicos reportados por los pacientes.

El esquema también alcanza a los responsables de los hospitales, cuyos incentivos no dependen del volumen de procedimientos. Además, la empresa entrega acciones a sus empleados para vincular parte de su compensación con el desempeño a largo plazo.

La mayor parte de los ingresos proviene de pacientes que pagan sus tratamientos, indicó Banerjee. Even también trabaja con aseguradoras y desarrolla un esquema que podría remunerarla por hospitalizaciones que contribuya a prevenir. Esa modalidad todavía está en preparación.

La compañía sostiene que sus hospitales tienen una tasa de readmisión no planificada inferior al 1% y que las internaciones duran un 40% menos. Son resultados informados por Even; el material disponible no aporta una verificación independiente de esas comparaciones.

En paralelo, Banerjee reconoció una reestructuración y aseguró que los trabajadores afectados recibieron indemnización, cobertura médica extendida y adquisición acelerada de acciones. También sostuvo que Even podría alcanzar la rentabilidad en pocos meses si frenara la expansión, pero evitó fijar una fecha: la decisión de la empresa es continuar creciendo.