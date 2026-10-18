Las autoridades rusas reportaron una persona muerta y alrededor de diez heridas tras un ataque con drones atribuido a Ucrania durante la madrugada de este domingo contra San Petersburgo y la región de Leningrado. El balance difundido incluye incendios en instalaciones petroleras, daños en viviendas y restricciones en el aeropuerto de Púlkovo.

Según el reporte atribuido a la agencia EFE, unos 150 drones participaron de la ofensiva contra esa zona. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, afirmó que sus defensas derribaron 1.015 aparatos durante la noche sobre quince regiones de la parte europea del país y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia. Esa cifra corresponde al conjunto de las operaciones, no exclusivamente a San Petersburgo.

El balance comunicado por las autoridades de San Petersburgo indicó que cinco de los heridos permanecían hospitalizados. De acuerdo con la información preliminar, la víctima fatal murió cuando un fragmento de un dron cayó sobre su automóvil. También se reportaron daños en una docena de edificios residenciales y dos casas particulares, con evacuaciones de vecinos hacia Casas de Cultura.

Autoridades y canales de Telegram informaron incendios en dos terminales petroleras. Una de las instalaciones señaladas es Ruchi, cuya capacidad de almacenamiento ronda los 74.000 metros cúbicos, según el reporte. En redes sociales circularon videos de testigos que mostraban fuego en las instalaciones afectadas.

Los daños también habrían alcanzado infraestructura digital y comercial. El canal Astra informó que fueron afectados un centro de datos de la red social Vkontakte, en Leningrado, y un depósito de la empresa de comercio electrónico Ozon de casi 80.000 metros cuadrados. Estos reportes no cuentan con una corroboración independiente en el material disponible.

Las primeras estimaciones citadas en la información difundida situaron en unas 20.000 las personas que quedaron temporalmente sin electricidad por daños en la subestación Vostóchonaya. Además, se informó que un dron alcanzó un puente y que debieron cerrarse un hospital y sectores de una autovía urbana.

Por razones de seguridad, las autoridades restringieron las operaciones de Púlkovo. También hubo cierres en aeropuertos de Moscú: el alcalde, Serguéi Sobianin, aseguró que más de 500 drones fueron abatidos cuando se dirigían hacia la capital rusa.

El Ministerio de Defensa ruso identificó a Moscú y San Petersburgo como los principales objetivos de la ofensiva nocturna. Entre las otras regiones alcanzadas mencionó Bélgorod, Kursk, Briansk y Krasnodar. El material disponible no incluye un balance ucraniano de esta operación que permita contrastar las cifras de drones y los resultados comunicados por Rusia.

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