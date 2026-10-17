Una jornada de protestas contra el aumento del costo de vida en Francia estuvo acompañada por enfrentamientos, saqueos e incendios en edificios públicos. El ministro del Interior, Laurent Núñez, informó un balance inicial de unos 400 detenidos. Uno de los episodios más graves ocurrió en Limoges, donde el fuego destruyó gran parte del ayuntamiento.

La movilización nacional reunió el 17 de octubre a 550.000 personas, según el recuento del Gobierno, mientras que los organizadores estimaron una participación de 800.000. Las cifras corresponden a evaluaciones distintas de la convocatoria y no a un conteo definitivo compartido. [Balance de la movilización](https://www.lemonde.fr/societe/live/2026/10/17/en-direct-manifestations-du-17-octobre-le-gouvernement-annonce-550-000-manifestants-les-organisateurs-800-000-environ-400-interpellations-des-violences-urbaines-d-une-gravite-inouie-se-sont-deroulees-et-se-deroulent-encore_6795855_3224.html).

En Limoges, el incendio se extendió por el edificio municipal después de una intrusión. Las llamas alcanzaron la cubierta y provocaron derrumbes. El prefecto Maurice Barate informó que el techo había caído sobre los pisos inferiores, con excepción del ala oeste, y que dos tercios de la fachada estaban destruidos.

Barate describió lo ocurrido como una catástrofe patrimonial y atribuyó el fuego a un acto deliberado de vandalismo. El alcalde Guillaume Guérin confirmó durante una conferencia de prensa el colapso de la torre del reloj y la gravedad de los daños. Según el prefecto, había funcionarios, policías municipales y empleados dentro del inmueble cuando comenzó el ataque, pero no hubo heridos allí. [Detalles del incendio y declaraciones de las autoridades](https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/10/17/crollata-la-torre-del-municipio-di-limoges-danni-gravissimi_8861ba50-1c31-41e9-b9fd-be48f3b25940.html).

Los incidentes también alcanzaron comercios y otras dependencias públicas. Se registraron ataques contra instalaciones municipales en Marsella, oficinas de prefecturas y la oficina de turismo de Lyon. La extensión de los disturbios llevó al Gobierno a reforzar los operativos de seguridad en las ciudades afectadas.

El primer ministro Sébastien Lecornu encabezó durante la noche una célula de crisis interministerial para coordinar la respuesta policial y el seguimiento de los focos de violencia. El operativo buscó atender los ataques contra instituciones y establecimientos comerciales.

En una conferencia de prensa, Núñez responsabilizó a agrupaciones de ultraizquierda y a delincuentes oportunistas por los desmanes. También sostuvo que la mayoría de los detenidos eran adultos. Sus señalamientos constituyen la atribución del Gobierno sobre los responsables, sin que ese balance permita establecer la responsabilidad individual de cada arrestado.

El presidente Emmanuel Macron, por su parte, difundió un mensaje en sus canales oficiales en el que anunció la persecución penal de los autores e instigadores de los destrozos. Aseguró que las fuerzas de seguridad buscarían identificar a los responsables de las agresiones contra comerciantes y ayuntamientos.