Trump culpó a la inmigración por los disturbios en Francia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a la inmigración por los disturbios registrados durante las protestas del sábado en Francia y exigió a las autoridades francesas que cerraran las fronteras. Su mensaje llegó después de una jornada de enfrentamientos, saqueos e incendios en distintas ciudades, en el marco de movilizaciones por el costo de vida y el aumento de los combustibles.

“La inmigración de personas procedentes de un mundo totalmente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado ese país que en su día fue grande”, escribió en Truth Social. En la misma publicación reclamó: “¡Cierren sus fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!”. La vinculación entre inmigración y violencia fue una afirmación del mandatario; los balances citados sobre los incidentes no establecen esa relación.

El Ministerio del Interior informó 1.800 detenciones, mientras que la Federación de Comercio y Distribución contabilizó daños en unos 1.500 comercios. El gobierno francés reportó, además, más de 500 policías heridos. Durante una visita a los operativos de seguridad, el primer ministro, Sébastien Lecornu, afirmó: “Es un milagro que el saldo no sea mayor”.

En París fueron arrestadas 855 personas. La fiscalía de la capital indicó que más de 500 seguían bajo custodia, entre ellas 171 menores. En Lyon se registraron otros 160 detenidos. También hubo disturbios en Marsella, Burdeos, Niza y Estrasburgo, con saqueos de negocios y destrozos protagonizados por grupos de jóvenes encapuchados.

Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua frente al lanzamiento de proyectiles y fuegos artificiales. En Saint-Étienne, un adolescente de 17 años perdió una mano tras la explosión de una granada lanzada por las fuerzas de seguridad. En Limoges, un incendio destruyó el ayuntamiento del siglo XIX; los bomberos controlaron las llamas durante la madrugada del domingo.

La movilización nacional reunió entre 550.000 y 800.000 personas, de acuerdo con las estimaciones de las autoridades y de la central sindical CGT. Las protestas expresaron el malestar por la inflación y el encarecimiento de los combustibles, y se sumaron a cuatro semanas de movilizaciones estudiantiles, algunas con episodios violentos.

La jornada también profundizó los cruces políticos. Desde el gobierno de centroderecha y el espacio de Marine Le Pen atribuyeron los disturbios a grupos de ultraizquierda. El líder de La Francia Insumisa, que había respaldado las movilizaciones, rechazó vincular a quienes acompañaban su reclamo con los saqueos.

Por su parte, la vicealcaldesa socialista de París, Lamia El Aaraje, describió los hechos como “un nivel de violencia que nunca habíamos visto”. También acusó a la Agrupación Nacional de Le Pen de actuar “como un bombero pirómano” para aumentar la tensión política de cara a las elecciones de 2027.

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