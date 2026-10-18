Las autoridades francesas informaron este domingo que 1.800 personas fueron detenidas tras los episodios de violencia registrados durante las protestas sociales del sábado en distintas ciudades del país. El ministro del Interior, Laurent Núñez, difundió ese balance provisional y reportó 500 policías, gendarmes y bomberos heridos. En medio de la crisis, Emmanuel Macron tiene previsto dar un discurso televisado a las 20, hora local.

Las movilizaciones derivaron en enfrentamientos, ataques a edificios públicos y saqueos de comercios. El primer ministro, Sébastien Lecornu, pidió que las fiscalías soliciten el encarcelamiento provisional de los arrestados y requirió para este domingo una célula interministerial de crisis dedicada a atender las consecuencias de los disturbios.

Núñez atribuyó los hechos violentos a “varios miles de individuos de ultraizquierda decididos a atacar nuestros edificios públicos y nuestras fuerzas del orden”, según publicó en su cuenta de X. El ministro sostuvo además que a esos grupos se sumaron delincuentes que vandalizaron y saquearon comercios. Esa caracterización corresponde a la versión del responsable de Interior.

Las cifras de participación muestran diferencias entre el Gobierno y los organizadores. El Ministerio del Interior contabilizó 550.000 manifestantes en todo el país, mientras que quienes convocaron las protestas señalaron que asistieron más de 800.000 personas. Para la marcha de París, que recorrió el trayecto entre las plazas de la República y de Clichy, el Gobierno informó una concurrencia de 110.000 personas.

En la capital, desde media tarde se produjeron marchas no previstas y episodios de saqueos y vandalismo, principalmente en el área de la plaza de la República y en los bulevares de Sebastopol y de Saint Honoré. La Prefectura de Policía de París indicó que la situación pudo estabilizarse a partir de las 23.

El balance de las intervenciones en París incluyó 13 agentes y dos bomberos heridos. También se informó que una persona murió por una parada cardiorrespiratoria. Este domingo por la mañana, algunas zonas comerciales del centro conservaban vidrieras destrozadas, cristales en las calles y barricadas con contenedores, vallas, bicicletas y mobiliario urbano.

En Limoges, el incendio que provocó graves daños en el Ayuntamiento, un edificio histórico del siglo XIX, quedó controlado este domingo. El prefecto de Haute-Vienne, Maurice Barate, lo confirmó en declaraciones a la cadena LCI y explicó que los equipos de emergencia seguían trabajando sobre las últimas brasas.

La respuesta oficial también recibió cuestionamientos políticos. La líder de los ecologistas, Marine Tondelier, pidió en X la dimisión de Núñez por considerar que había subestimado la magnitud de la situación y estaba superado por los acontecimientos, según consignó la agencia EFE.

Antes de su mensaje televisado, Macron publicó una declaración de condena a la violencia y aseguró que sus responsables serán “perseguidos y castigados”.