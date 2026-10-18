Una avalancha de nieve dejó al menos tres muertos y cuatro heridos en las inmediaciones del centro de esquí Portillo, en Chile. El desprendimiento ocurrió el sábado, alrededor de las 14.45, mientras un grupo de montañistas ascendía hacia la cumbre del cerro Los Tres Hermanos, en el sector de la Laguna del Inca.

El episodio activó un operativo de búsqueda y rescate en la comuna de Los Andes, dentro de la región de Valparaíso, cerca de la frontera con Mendoza. Los equipos de emergencia recuperaron los cuerpos de un hombre y una mujer. Al momento de la información disponible, continuaba la búsqueda de la tercera víctima fatal.

De las cuatro personas heridas, dos fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Los Andes. En las tareas de asistencia y búsqueda participaron efectivos policiales, bomberos y personal sanitario, con apoyo de equipos especializados y ambulancias.

Carabineros señalaron que los excursionistas avanzaban por una ruta de ascenso al cerro cuando fueron alcanzados por el desplazamiento de nieve. El operativo se concentró en localizar a las víctimas y asistir a quienes sobrevivieron al desprendimiento.

Desde Ski Portillo indicaron, mediante un comunicado, que la avalancha se produjo fuera de las áreas habilitadas para las actividades de montaña. El centro sostuvo que cuenta con carteles en distintos sectores que advierten sobre los riesgos y prohíben el ingreso a zonas restringidas.

Por su parte, el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, afirmó que los integrantes del grupo no estaban registrados en el centro de esquí y que carecían de los permisos necesarios para realizar el recorrido.

Rivera también sostuvo que el responsable de seguridad del hotel había advertido al encargado de la excursión que no avanzaran por ese sector. Según el relato del alcalde, esa advertencia respondía al riesgo de desprendimientos asociado a la nieve acumulada durante la última semana. Las afirmaciones sobre los permisos y el aviso previo corresponden a la versión del funcionario.

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