La economía de China creció un 4,5% interanual entre julio y septiembre de 2026, según los datos oficiales difundidos el lunes 19 de octubre. Las exportaciones sostuvieron la expansión, mientras la debilidad de la demanda interna y la prolongada caída del mercado inmobiliario siguieron condicionando la actividad.

El resultado representó una aceleración frente al 4,3% registrado entre abril y junio, cuando el crecimiento había sido el más bajo en más de tres años. El 4,5% corresponde a la expansión de la economía en su conjunto durante el trimestre.

Con ese desempeño, China se acerca a la meta oficial de crecimiento de entre 4,5% y 5% para este año, por debajo del 5% alcanzado en 2025. El Fondo Monetario Internacional recortó este mes su pronóstico para 2026 al 4,5%, el límite inferior del objetivo de Beijing.

El comercio exterior mantiene un papel central. Entre enero y septiembre, el país acumuló un superávit de 938.000 millones de dólares y, de continuar esa trayectoria, podría superar el récord de 1,2 billones de dólares del año pasado. Las exportaciones registraron un crecimiento del 36% en septiembre.

Los elevados aranceles aplicados por Washington afectaron parte del intercambio con Estados Unidos y llevaron a China a buscar otros destinos para sus productos. El sudeste asiático, América Latina y Europa figuran entre esos mercados. Los semiconductores y los automóviles, incluidos los híbridos y eléctricos, están entre los rubros que impulsan las ventas externas.

Ese avance convive con dificultades dentro del país. La crisis inmobiliaria redujo la riqueza de los hogares y favoreció el ahorro, en un contexto de consumo debilitado. Al mismo tiempo, China amplió su capacidad industrial en sectores como la energía solar y los vehículos eléctricos, que reciben fuertes subsidios estatales. Parte de esa producción se coloca en el exterior a precios competitivos.

El aumento de las exportaciones genera tensiones con socios comerciales preocupados por el impacto sobre sus industrias. Las ventas chinas a la Unión Europea crecieron un 16% durante los primeros nueve meses del año. El bloque mantiene un déficit comercial con Beijing superior a 1.100 millones de dólares diarios y evalúa nuevas restricciones.

La discusión también alcanza al valor del yuan. Responsables de políticas económicas sostienen que una moneda china infravalorada frente al dólar y al euro contribuye al superávit, una explicación que el banco central chino rechaza.

Beijing afirma que no busca sostener un gran excedente comercial. Según las declaraciones recogidas por AP, el gobernador del banco central, Pan Gongsheng, planteó que los países con déficit y aquellos con superávit deben trabajar juntos y aseguró que China está comprometida con ampliar su demanda interna.