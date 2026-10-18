Argentina perdió ante Francia en la final del Mundial de Hockey sobre Patines disputado en Asunción, Paraguay, y terminó como subcampeona. El seleccionado europeo se impuso en los penales después de un empate 2 a 2 que se mantuvo durante el alargue y conquistó su primer título mundial.

Mena y Martínez marcaron los goles del equipo argentino, mientras que Bruno Di Benedetto y Roberto Di Benedetto anotaron para Francia. Tras la igualdad en el tiempo reglamentario, ninguno de los dos seleccionados logró sacar ventaja en el período suplementario y el campeonato se resolvió desde el punto penal.

La final se jugó en el Pabellón Arena de la capital paraguaya. Allí, Francia consiguió la victoria que le permitió cerrar el torneo con una consagración inédita y dejó a Argentina a un paso de recuperar el título.

Para el seleccionado argentino fue su cuarta final mundialista consecutiva. Había llegado al encuentro decisivo en las ediciones de 2019, 2022 y 2024, y volvió a hacerlo en este certamen.

De esas cuatro finales, Argentina pudo celebrar el campeonato únicamente en la edición disputada en San Juan. La derrota en Asunción sumó un nuevo subcampeonato a esa serie de participaciones.