River y Belgrano volverán a enfrentarse desde las 20.15 en el estadio Mario Alberto Kempes, con ambas parcialidades y planteles que atravesaron cambios muy distintos desde la final del Torneo Apertura. A poco menos de cinco meses de aquella definición, siete futbolistas que sumaron minutos para el equipo de Núñez ya dejaron el club.

El contraste está del lado cordobés: Belgrano mantiene a los 16 jugadores que participaron de la final en la que consiguió su primer título en la Primera División del fútbol argentino. River, además de las salidas dentro del plantel, dejó de tener a Eduardo Coudet como entrenador.

La renovación del equipo de Núñez se produjo en un período que incluyó un solo mercado de pases. De los once titulares de aquella definición, tres se marcharon: el lateral Fabricio Bustos y los delanteros Joaquín Freitas y Facundo Colidio. Los otros cuatro que dejaron el club fueron todos los que ingresaron desde el banco durante el encuentro.

Bustos, que había ocupado el lugar del lesionado Gonzalo Montiel, pasó a Coritiba. En el ataque, Freitas se incorporó a Flamengo y Colidio continuó su carrera en Vasco da Gama. Este último había tenido una participación directa en el resultado de aquella final, con un gol y una asistencia.

Entre los titulares que permanecen aparecen el arquero Santiago Beltrán y los defensores Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. También siguen los cuatro mediocampistas de esa formación: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván y Juan Cruz Meza.

El recambio fue completo entre los suplentes utilizados por Coudet. Germán Pezzella pasó a Peñarol, Juan Fernando Quintero se fue a Deportivo Independiente Medellín y Maximiliano Salas llegó a Independiente Rivadavia. Kendry Páez, en tanto, regresó a Chelsea después de la finalización anticipada de su préstamo.

También hubo movimientos entre quienes estuvieron en el banco de River sin ingresar. Cuatro continúan en el club: Facundo González, Gonzalo Montiel, Lucas Gabriel Silva y Lautaro Pereyra. Otros cuatro se fueron: Franco Armani, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño y Maximiliano Meza. Así, las salidas alcanzan a once integrantes de la nómina de aquella final, aunque siete tuvieron participación en el juego.

Belgrano llegará al reencuentro con una continuidad mayor respecto de aquella jornada. Sus únicas dos bajas entre los convocados para la definición fueron Jeremías Lucco, que pasó a Defensa y Justicia, y Julián Mavilla, que se incorporó a Sarmiento. Ninguno de los dos había ingresado en el partido que terminó con la consagración del conjunto cordobés.