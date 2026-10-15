Organizaciones sindicales, educativas y políticas participaron este jueves de la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Durante el acto central hubo enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad. Hasta las 19, la Policía de la Ciudad había informado seis detenciones.

Los incidentes se concentraron en la esquina de avenida Rivadavia y Callao, donde hubo lanzamiento de piedras hacia los efectivos, que respondieron con gases y camiones hidrantes. Al cierre de la tarde se reportaban heridos entre manifestantes y uniformados, sin un balance preciso. Según la información policial, entre los detenidos había un adolescente de 14 años, que fue imputado y entregado al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.

El reclamo central quedó expresado en un documento firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otras organizaciones. Los convocantes advirtieron que las universidades corren un serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año próximo y exigieron al Ejecutivo el cumplimiento de la ley de financiamiento.

En ese texto, las entidades sostuvieron que el Congreso y el Poder Judicial avalaron la vigencia de la norma y que el Gobierno debe aplicarla de inmediato. También cuestionaron lo que consideran una negativa oficial a cumplir leyes y fallos judiciales, rechazaron el DNU 70/23 y reclamaron su derogación.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al proyecto de Presupuesto 2027. Los firmantes denunciaron que la asignación prevista es la más baja de la historia, representa menos del 1% del PBI y no incluye las partidas de la Ley de Financiamiento Universitario. En cambio, respaldaron la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4% respecto del proyecto oficial.

Las organizaciones también denunciaron desfinanciamiento científico, salida de investigadores, reducción de becas y paralización de proyectos. Señalaron que las Becas Progresar permanecen en $35.000 desde 2024 y cuestionaron la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el estancamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas.

En materia laboral, reclamaron paritarias libres y denunciaron pérdida de poder adquisitivo y precarización de las condiciones de trabajo de docentes y nodocentes. Incluyeron entre sus demandas la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el nomenclador preuniversitario y las garantías jubilatorias. Además, reivindicaron la gratuidad, la autonomía, el cogobierno y el ingreso irrestricto como pilares de la universidad pública.

La movilización contó con el acompañamiento de la CGT, las dos vertientes de la CTA, la UTEP, agrupaciones de izquierda, la UCR, La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro, encabezado por el gobernador Axel Kicillof.

Por su parte, el Gobierno nacional repudió los incidentes. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que “los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos” y los acusó de desafiar a las fuerzas de seguridad.

Leé también

Robaron herramientas de una camioneta en Venado Tuerto y las recuperaron tras una persecución

Detuvieron a una pareja investigada por robos de camiones en Santa Fe

Desarticularon la banda vinculada al violento robo del camión en la Ruta 33