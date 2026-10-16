El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió disculpas por los errores en la gestión y la comunicación del proyecto FIFA Forwards Enterprise (FFE), que buscaba vender a inversores una participación de las competiciones del organismo. Durante la primera reunión del Consejo posterior al Mundial, aseguró que la iniciativa fue retirada de manera permanente.

Infantino sostuvo que el objetivo del proyecto era aumentar la inversión en el fútbol y que su implementación estaba sujeta a la aprobación del Consejo y de las asociaciones miembro. “El fútbol es para todos y en todas partes”, afirmó al explicar el propósito de la propuesta que quedó descartada.

Según un comunicado de la FIFA citado por la agencia EFE, abogados externos informaron al Consejo sobre el trasfondo jurídico del proyecto. Los detalles de esa exposición permanecen bajo confidencialidad debido a procedimientos legales en curso en Estados Unidos. La información difundida no precisa el alcance de esos procesos.

En la misma reunión, la administración presentó otra iniciativa, denominada Programa de Solidaridad por Superávit de la FIFA. La propuesta contempla utilizar parte de las reservas para ampliar la financiación del fútbol durante el período 2027-2030, a partir de los resultados comerciales del Mundial, que el organismo calificó como excepcionales e inéditos.

El esquema se apoya en una previsión de superávit de entre 5.200 y 5.600 millones de dólares para el ciclo 2023-2026. Se trata de una estimación no auditada. A la vez, plantea conservar fondos de reserva fijos por 1.700 millones de dólares para responder ante imprevistos.

Cada federación tendría una asignación de 25 millones de dólares. Las confederaciones también recibirían un incremento significativo de sus asignaciones dentro del programa Forward 4.0, aunque la información disponible no detalla los montos correspondientes a cada una.

Al defender la iniciativa, Infantino señaló que el dinero de la FIFA, incluidas sus reservas, pertenece a las 211 asociaciones miembro. También vinculó la propuesta de elevar la inversión a 6.350 millones de dólares con el resultado financiero de la Copa Mundial y con el objetivo de respaldar el desarrollo y el acceso al fútbol en todo el mundo.

El programa todavía debe completar su proceso de aprobación. Las comisiones pertinentes y el Consejo deberán ultimar la propuesta en la próxima reunión de diciembre, en Doha. Luego quedará sujeta a la decisión del Congreso previsto para el 18 de marzo de 2027, cuando también se celebrarán las elecciones a la presidencia de la FIFA.