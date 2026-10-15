El diputado provincial Edgardo Porfiri visitó el Centro de Alfabetización en Enseñanza Básica para Jóvenes y Adultos (CAEBA) N.º 308 de Bigand, donde mantuvo un encuentro con directivos, estudiantes e integrantes de la institución. La recorrida estuvo centrada en el trabajo educativo del centro y en las necesidades de su funcionamiento cotidiano.

Durante la visita, el legislador conversó con la comunidad educativa sobre las experiencias de los estudiantes y las tareas que se desarrollan en el establecimiento. El intercambio permitió abordar las condiciones en las que jóvenes y adultos retoman su escolaridad y el acompañamiento que reciben durante ese proceso.

Porfiri señaló que mantiene un vínculo con la institución desde hace años. La visita dio continuidad a ese contacto, aunque la información disponible no detalla cuáles fueron las necesidades planteadas ni consigna anuncios de aportes, obras o medidas concretas.

El CAEBA N.º 308 funciona en Sarmiento 430 y está registrado dentro de la estructura educativa provincial. Forma parte de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) del sistema educativo santafesino.

Estos centros públicos ofrecen acceso a la educación primaria a personas que, por distintas circunstancias, no pudieron iniciar o completar sus estudios durante la edad obligatoria. Su tarea permite recuperar trayectorias educativas interrumpidas, completar la formación básica y contar con la posibilidad de continuar estudiando.

La Provincia presenta esta modalidad como una herramienta para garantizar el derecho a la educación y ampliar las oportunidades de quienes no completaron su escolaridad en los tiempos previstos.

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