Los docentes inscriptos en el proceso de titularización 2026 de Santa Fe pueden consultar los escalafones provisorios y realizar consultas hasta el jueves 22 de octubre. El Ministerio de Educación provincial informó que los listados están disponibles desde el 8 de octubre en su sitio oficial.

La publicación alcanza a los niveles Inicial y Primario y a la modalidad Especial, en el marco de la Resolución Ministerial N.º 1969/2026. Esta etapa permite revisar el orden de mérito de los aspirantes y advertir posibles inconsistencias antes de la confección de los escalafones definitivos.

Para acceder a los listados, los interesados deben ingresar al portal del Ministerio de Educación de Santa Fe y consultar la documentación correspondiente al proceso de titularización. La revisión permite conocer la ubicación de cada aspirante y los antecedentes considerados en la evaluación.

Entre los datos que conviene controlar se encuentran la identificación del docente, su posición en el escalafón y los antecedentes que correspondan según las condiciones de la convocatoria. Tener a mano los datos de inscripción puede facilitar esa consulta.

Si encuentran diferencias o información que consideran necesario revisar, los aspirantes deben utilizar los canales de consulta establecidos por la cartera educativa. El plazo informado para hacerlo vence el 22 de octubre de 2026.

Los escalafones organizan el acceso a la titularidad mediante un orden de mérito elaborado a partir de los criterios y antecedentes previstos en la normativa. Su carácter provisorio permite revisar los resultados de esa evaluación antes de que avance el procedimiento.

La inclusión en estos listados todavía no implica la adjudicación de un cargo titular. Una vez concluido el período de consultas, el proceso continuará con las etapas previstas por la normativa provincial. Las novedades y la documentación del trámite pueden consultarse en los canales oficiales del Ministerio.