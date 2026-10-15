La difusión de tres informes sobre Lionel Messi, elaborados por formadores del Barcelona en el otoño de 2000, volvió a poner bajo discusión los criterios para evaluar a los futbolistas juveniles. Uno de los documentos recomendaba no fichar al rosarino, entonces de 13 años, porque consideraba que su baja estatura limitaría sus posibilidades de competir en categorías superiores.

Los textos fueron difundidos por el periodista francés Florent Torchut, autor de la biografía “Rey Leo”. Las evaluaciones coincidían en reconocer condiciones técnicas en Messi, pero llegaban a conclusiones distintas sobre su incorporación. Mientras una desaconsejaba contratarlo, otra respaldaba expresamente el fichaje y lo comparaba, con reservas, con Diego Maradona.

El informe desfavorable registraba una estatura de 142 centímetros y proyectaba dificultades para su futuro deportivo. “Aunque crezca, con 150 centímetros será muy complicado jugar en cadete preferente”, sostenía el evaluador. Su conclusión era que el club no debía ficharlo. Esa apreciación constituía un pronóstico del formador, pese a que el propio documento reconocía la calidad técnica del jugador.

La circulación de esa evaluación provocó críticas en redes sociales. Entre los comentarios recogidos hubo cuestionamientos a la decisión de privilegiar el tamaño físico sobre el talento y al intento de anticipar cuánto crecería un adolescente. También aparecieron descalificaciones contra el responsable del informe. Esas reacciones expresan las opiniones de los usuarios citados y no permiten establecer una posición generalizada entre los hinchas.

Los otros dos documentos ofrecían una mirada diferente. El primero describía a Messi como un futbolista técnicamente muy completo para su edad y destacaba su visión de juego, agilidad, inteligencia, gambeta y remate. Aunque también señalaba su estatura y falta de físico como debilidades, cerraba con una valoración favorable: “gran jugador”.

El tercero avanzaba todavía más en su respaldo. “Salvando las distancias, es un Maradona (pequeño de edad). Yo lo ficharía, tiene que ir a mucho más. Ya veremos su evolución”, escribió el formador. La comparación convivía así con una cautela explícita sobre el desarrollo que aún debía atravesar el juvenil.

Messi había llegado a Barcelona desde Rosario junto a su padre, Jorge, para ser observado por el club. Durante ese proceso, su capacidad con la pelota convivió con reparos internos sobre su físico y sobre la inversión que implicaba incorporar a un menor extranjero.

El compromiso de contratación terminó plasmado en la conocida servilleta firmada por Carles Rexach, quien asumió la decisión bajo su responsabilidad y pese a opiniones contrarias. Los informes difundidos ahora permiten conocer parte de esas diferencias entre quienes evaluaron al futuro jugador del Barcelona.