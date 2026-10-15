Andrés “Chapu” Nocioni protagonizó un choque entre la lancha en la que navegaba y una embarcación de la Prefectura Naval Argentina en el río Paraná, frente a la localidad correntina de Itatí. Dos efectivos de esa fuerza sufrieron heridas leves y fueron trasladados al hospital local para recibir atención.

El accidente ocurrió el martes por la tarde, alrededor de las 19, a la altura de la Isla Gato, en el kilómetro fluvial 1.282. El exjugador de la selección argentina de básquet viajaba a bordo de la lancha Cafañoto junto con otras dos personas.

La embarcación de Prefectura realizaba tareas de sondeo y prevención ante una posible crecida del río en esa zona. A bordo se encontraban los dos efectivos que resultaron lesionados como consecuencia del impacto.

Nocioni se refirió al episodio a través de su cuenta de X y llevó tranquilidad sobre su situación. “Por suerte, no fue nada grave. Gracias por los mensajes y por preocuparse. ¡Sigo pescando!”, escribió. Tras el choque, el exbasquetbolista continuó con su actividad de pesca en la zona.

Los otros ocupantes de la Cafañoto fueron identificados como Sergio Antúnez Rossi, oriundo de Paso de la Patria, y Fabricio Guidali, de San Martín de los Andes. Integraban el grupo como guía y timonel de la embarcación y como amigo del exjugador.

La información disponible no precisa cómo se produjo la colisión ni establece responsabilidades. Tampoco detalla las lesiones de los efectivos más allá de su carácter leve.