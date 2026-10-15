La sesión convocada por la oposición en la Cámara de Diputados para derogar el DNU 70/23 no pudo comenzar por falta de quórum. Pasadas las 14.30 de este jueves 15 de octubre, había 121 legisladores en sus bancas, ocho menos que los 129 necesarios para habilitar el debate.

La convocatoria también incluía la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos sobre endeudamiento y mora. Ninguno de esos asuntos llegó a tratarse. El resultado permitió al oficialismo evitar la discusión del decreto desregulador que Javier Milei firmó al inicio de su gestión.

Entre las ausencias estuvieron las de los santafesinos Gisela Scaglia y José Nuñez, que responden al gobernador Maximiliano Pullaro. Tampoco participaron la cordobesa Alejandra Torres; la salteña Yolanda Vega, cercana a Gustavo Sáenz; el misionero Daniel Vancsik; y el chubutense “Loma” Ávila, alineado con Ignacio Torres.

A esa nómina se sumaron los tres diputados de Independencia, vinculados con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, y los jujeños Carlos Rizzotti y María Ines Zigarán, que responden a Carlos Sadir. Zigarán había firmado la convocatoria a la sesión, pero finalmente no estuvo presente para aportar al quórum.

El intento de avanzar contra el DNU tuvo como uno de sus ejes la discusión sobre la venta de tierras a extranjeros. La convocatoria se impulsó después de que la Corte Suprema rechazara una acción de amparo contra el artículo del decreto que derogaba la ley de tierras. Luego, el tribunal concedió una medida cautelar sobre ese mismo artículo y restituyó temporalmente la vigencia de la norma.

Ese segundo pronunciamiento modificó el escenario previo a la sesión. A su vez, La Libertad Avanza acordó este martes con sus aliados incorporar un límite a la extranjerización de tierras en su proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento está previsto para el 21 de octubre.

La discusión sobre la derogación completa del DNU también involucraba sus efectos sobre otras actividades. El decreto eliminó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y flexibilizó el mercado aerocomercial.

Desde el oficialismo sostuvieron que dejar sin efecto todo el decreto provocaría un caos administrativo y procesal. Esa fue una de sus objeciones al planteo opositor. Los bloques que promovieron la sesión, por su parte, habían ampliado el temario con discapacidad y endeudamiento para intentar reunir más apoyos. La suma de esos asuntos no alcanzó para habilitar el debate.

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