River empató 1-1 con Sarmiento en Junín y no logró ingresar a la zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. En el encuentro pendiente de la fecha 11, disputado este miércoles 14 de octubre, el equipo de Leonardo Ponzio comenzó en desventaja por un gol de Julián Contrera y consiguió la igualdad mediante Gonzalo Montiel.

El resultado dejó al conjunto de Núñez con 17 puntos, uno menos que Independiente Rivadavia, el último equipo ubicado en puestos de clasificación. Sarmiento, dirigido por Facundo Sava, llegó a 20 y quedó cuarto, detrás de Rosario Central, Argentinos y Belgrano, que comparten la punta con 22 unidades.

El empate de River llegó a los 26 minutos del segundo tiempo. Thiago Almada encontró el espacio para una pelota en cortada y habilitó a Montiel, que ingresó al área, enfrentó al arquero Thyago Ayala y definió entre sus piernas. El defensor ya había convertido de cabeza, pero aquella jugada fue anulada por una mano previa de Fausto Vera.

Sarmiento había generado peligro desde el comienzo. Lucas Suárez estrelló un remate en el palo derecho del arco visitante y, a los ocho minutos, Jhon Rentería recibió por el sector derecho del área y sacó un disparo que un defensor bloqueó antes de que llegara al arquero.

La primera respuesta de River también terminó contra un poste. A los diez minutos, Sebastián Driussi apareció por el primer palo para conectar en el aire un centro desde la derecha. Su definición dio en el travesaño y el marcador siguió cerrado.

Cuatro minutos después, Sarmiento se puso en ventaja. Un avance por la derecha terminó en un centro al área chica, donde Contrera apareció para empujar la pelota y establecer el 1-0.

River buscó reaccionar con remates de Ángel Correa desde afuera del área, que encontraron bien ubicado a Ayala. En el inicio del complemento, Almada volvió a asistir al atacante, esta vez hacia la izquierda, pero la definición salió sin dirección.

A los diez minutos de esa segunda etapa llegó el cabezazo de Montiel que parecía establecer la igualdad. Sin embargo, la intervención del VAR derivó en la anulación por la mano de Vera antes del centro. El empate válido del lateral llegó 16 minutos más tarde.

Con el 1-1, River tuvo otra oportunidad a los 32 minutos: Francisco Ortega desbordó por izquierda y envió un centro atrás para Pereyra, cuyo remate de primera salió apenas desviado. La igualdad se mantuvo y dejó al visitante todavía fuera de los puestos de playoffs.

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